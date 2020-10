Ярмоленко не попал в старт на матч Вест Хэма с Лестером

«Вест Хэм» в рамках четвертого тура АПЛ сыграет с «Лестером». Матч начнется в 14:00 по Киеву.

Украинский вингер Андрея Ярмоленко не попал в стартовый состав.

«Вест Хэм»: Фабьяньски, Коуфал, Балбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Райс, Соучек, Форналс, Боуэн, Антонио.

Запас: Рэндольф, Джонсон, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Андерсон, Халлер.



