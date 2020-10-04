Ярмоленко не попал в старт на матч Вест Хэма с Лестером

«Вест Хэм» в рамках четвертого тура АПЛ сыграет с «Лестером». Матч начнется в 14:00 по Киеву.
Украинский вингер Андрея Ярмоленко не попал в стартовый состав.
«Вест Хэм»: Фабьяньски, Коуфал, Балбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Райс, Соучек, Форналс, Боуэн, Антонио.
Запас: Рэндольф, Джонсон, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Андерсон, Халлер.
📋 A debut for @Coufi5!— West Ham United (@WestHam) October 4, 2020
Our team to face Leicester looks like this...#LEIWHU pic.twitter.com/1CDGUhKKiq
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Источник — ФК Вест Хэм
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