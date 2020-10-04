Ярмоленко не попал в старт на матч Вест Хэма с Лестером

Украинский футболист начнет игру на скамейке запасных

  • 04.10.2020 13:52
  • 393 просмотра
  • 1 комментарий
Ярмоленко не попал в старт на матч Вест Хэма с Лестером
© Twitter

«Вест Хэм» в рамках четвертого тура АПЛ сыграет с «Лестером». Матч начнется в 14:00 по Киеву.
Украинский вингер Андрея Ярмоленко не попал в стартовый состав.

«Вест Хэм»: Фабьяньски, Коуфал, Балбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Райс, Соучек, Форналс, Боуэн, Антонио.
Запас: Рэндольф, Джонсон, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Андерсон, Халлер.
 

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Источник — ФК Вест Хэм

(3 голоса)

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Комментарии
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.10.2020 14:04
    0
    Ярмоленко на банке, Малина на банке, Зина на распродаже, Яремчук на распродаже, Безус с Пласнуном нагадили Генту....коротко о наших легионерах, которые собираются играть с Францией, Исранией, Германией и Нидерландами
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.10.2020 14:04
    0
    Ярмоленко на банке, Малина на банке, Зина на распродаже, Яремчук на распродаже, Безус с Пласнуном нагадили Генту....коротко о наших легионерах, которые собираются играть с Францией, Исранией, Германией и Нидерландами
    Ссылка
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