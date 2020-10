УЕФА разрешит заполнять стадионы на 30%

УЕФА разрешит проводить матчи еврокубков и национальных сборных со зрителями. Стадионы смогут заполняться не более чем на 30% от общей вместимости, с учетом карантинных ограничений в отдельных странах и городах.

При этом болельщики команд гостей по-прежнему не смогут посещать матчи.

Об этом сообщает журналист Роб Харрис:

Breaking: UEFA will allow fans to return to all of its matches -- starting with next week's national team games.



Capacities capped at 30% and dependent on local laws and no away fans allowed yet