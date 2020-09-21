Вице-чемпион мира. Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

Хавбек решил сосредоточиться на выступлениях за клуб

  • 21.09.2020 18:25
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Вице-чемпион мира. Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии
© twitter.com/HNS_CFF

32-летний полузащитник «Севильи» Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в национальной сборной Хорватии.

Игрок провел в национальной команде 106 матчей и забил 15 голов. Наибольшим достижением Ракитича в сборной стал титул вице-чемпиона мира в 2018 году.

Ракитич 4-й в списке самых опытных игроков сборной. Больше матчей сыграли только Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.

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Источник — Sport.ua

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