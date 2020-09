Вице-чемпион мира. Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

32-летний полузащитник «Севильи» Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в национальной сборной Хорватии.

Игрок провел в национальной команде 106 матчей и забил 15 голов. Наибольшим достижением Ракитича в сборной стал титул вице-чемпиона мира в 2018 году.

Ракитич 4-й в списке самых опытных игроков сборной. Больше матчей сыграли только Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj