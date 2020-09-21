Вице-чемпион мира. Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

32-летний полузащитник «Севильи» Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в национальной сборной Хорватии.
Игрок провел в национальной команде 106 матчей и забил 15 голов. Наибольшим достижением Ракитича в сборной стал титул вице-чемпиона мира в 2018 году.
Ракитич 4-й в списке самых опытных игроков сборной. Больше матчей сыграли только Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.
With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢— HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020
Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈
Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj
Источник — Sport.ua
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