Луческу не справился с Десной, Динамо подало заявку на ЛЧ, травма Тымчика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 сентября.

1A. Первая осечка Луческу. Десна в Киеве отстояла ничью в матче с Динамо

Киевляне не сумели на своем поле обыграть черниговский клуб

1B. ЛУЧЕСКУ: «Не понравились паузы. Впечатление, что вернулся на 7 лет назад»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал матч против «Десны»

2A. Подозрение на паховые кольца. Динамо надолго потеряло Тымчика

Защитник получил серьезную травму в матче 2-го тура УПЛ с «Десной»

2B. Динамо заявило 31 игрока на квалификацию Лиги чемпионов

Киевляне готовятся к матчу против АЗ

3A. Агент Зинченко: «Выслушаем предложение Наполи»

Алан Прудников – о будущем Александра Зинченко

3B. Там играет Кадар. Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко

А «Вест Хэму» очень нужны деньги на трансферы

4A. Динамо или АПОЭЛ? Зозуля может покинуть Альбасете из-за денег

Украинский форвард может вернуться на родину, или же продолжить карьеру на Кипре

4B. Алексей АНДРОНОВ: «Малиновскому предлагают покинуть Аталанту»

Из-за того, что итальянцы подписали российского футболиста

5. В Украине разрешили проводить матчи клубов и сборных с болельщиками

Еврокубки могут пройти с фанами на трибунах

6A. Денег нет. На вторую встречу по УПЛ ТВ приехало меньше половины клубов

Не многие клубы согласны финансировать канал

6B. Стало известно, сколько Динамо, Заря и Днепр-1 получат за телеправа

Киевлянам – миллион долларов, днепрянам и луганчанам – шесть миллионов гривен на двоих

7. ВИДЕО. Невероятный гол! Как Динамо Бухарест забило со своей половины поля

Испанский вингер Борха Валье провел шедевр в игре с «Ботошани»

8A. Большой камбэк. Зверев в пяти сетах победил Карреньо-Бусту и вышел в финал

Полуфинальный матч US Open 2020 продолжался почти 3,5 часа

8B. С двумя тай-брейками. Тим переиграл Медведева и вышел в финал US Open 2020

Полуфинальный матч в Нью-Йорке завершился в трех партиях

8C. Серена Уильямс уступила Виктории Азаренко в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка вышла в финал турнира

8D. Осака не без труда переиграла Брэди и вышла в финал US Open

22-летняя японка стала первой финалисткой Открытого чемпионата США

9. Себастьян Феттель переходит в Астон Мартин. Зачем это команде и пилоту

Астон Мартин выгнал Серхио Переса, чтобы подписать Феттеля. Есть ли логика?

10A. Согласится ли Суркис? Болонья сделала новое предложение по Супряге

Итальянский клуб продолжает попытки подписать форварда «Динамо»

10B. Нужно ли Супряге уезжать в Европу?

«Новый Шевченко» не хуже «нового Роналду». Зачем тогда «Болонья»?