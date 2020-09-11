Динамо или АПОЭЛ? Зозуля может покинуть Альбасете из-за денег

Украинский форвард может вернуться на родину, или же продолжить карьеру на Кипре

  • 11.09.2020 12:37
  • 3737 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо или АПОЭЛ? Зозуля может покинуть Альбасете из-за денег
© Facebook. Роман Зозуля

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля может вскоре покинуть нынешний клуб и перебраться в другую лигу.

Несмотря на действующий до лета 2021 года контракт, «Альбасете» и Зозуля в последнее время столкнулись с проблемой необходимости адаптации системы заработной платы, чего требует руководство испанской лиги.

Помимо Зозули у «Альбасете» в этом аспекте возникли проблемы с еще одним высокооплачиваемым футболистом команды – 29-летним испанским форвардом Альфредо Ортуньо.

Если выполнить требования лиги не удастся, то боссы «Альбасете» рассматривают сразу два «варианта Б» в отношении Зозули. Украинец может либо вернуться на родину, где интерес к нему проявляет «Динамо», либо же податься на Кипр, где заплатить за Зозулю и удовлетворить финансовые аппетиты футболиста готов АПОЭЛ из Никосии.

Отмечается, что вопрос по потенциальному уходу Зозули должен будет решиться до 5 октября – даты, пока открыто трансферное окно в Испании.

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Источник — 5 más el descuento

(18 голосов)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:32
    +1
    ему надо контракт на пять лет предложить, по млн в год, он ещё пару тапочек в АТО нашим парням пришлёт.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:30
    -2
    Arius, 11.09.2020 13:28
    Накуй он не уперся в ДК!
    он нашим парням в АТО помогал, ты чо
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.09.2020 13:28
    +2
    Накуй он не уперся в ДК!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:18
    0
    только динама, только динамовские сердца
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 11.09.2020 13:15
    -2
    Зозуля 👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.09.2020 13:28
    +2
    Накуй он не уперся в ДК!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:32
    +1
    ему надо контракт на пять лет предложить, по млн в год, он ещё пару тапочек в АТО нашим парням пришлёт.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:18
    0
    только динама, только динамовские сердца
    Ссылка
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