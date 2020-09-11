Динамо или АПОЭЛ? Зозуля может покинуть Альбасете из-за денег

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля может вскоре покинуть нынешний клуб и перебраться в другую лигу.

Несмотря на действующий до лета 2021 года контракт, «Альбасете» и Зозуля в последнее время столкнулись с проблемой необходимости адаптации системы заработной платы, чего требует руководство испанской лиги.

Помимо Зозули у «Альбасете» в этом аспекте возникли проблемы с еще одним высокооплачиваемым футболистом команды – 29-летним испанским форвардом Альфредо Ортуньо.

Если выполнить требования лиги не удастся, то боссы «Альбасете» рассматривают сразу два «варианта Б» в отношении Зозули. Украинец может либо вернуться на родину, где интерес к нему проявляет «Динамо», либо же податься на Кипр, где заплатить за Зозулю и удовлетворить финансовые аппетиты футболиста готов АПОЭЛ из Никосии.

Отмечается, что вопрос по потенциальному уходу Зозули должен будет решиться до 5 октября – даты, пока открыто трансферное окно в Испании.