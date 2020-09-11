Динамо или АПОЭЛ? Зозуля может покинуть Альбасете из-за денег

Нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля может вскоре покинуть нынешний клуб и перебраться в другую лигу.
Несмотря на действующий до лета 2021 года контракт, «Альбасете» и Зозуля в последнее время столкнулись с проблемой необходимости адаптации системы заработной платы, чего требует руководство испанской лиги.
Помимо Зозули у «Альбасете» в этом аспекте возникли проблемы с еще одним высокооплачиваемым футболистом команды – 29-летним испанским форвардом Альфредо Ортуньо.
Если выполнить требования лиги не удастся, то боссы «Альбасете» рассматривают сразу два «варианта Б» в отношении Зозули. Украинец может либо вернуться на родину, где интерес к нему проявляет «Динамо», либо же податься на Кипр, где заплатить за Зозулю и удовлетворить финансовые аппетиты футболиста готов АПОЭЛ из Никосии.
Отмечается, что вопрос по потенциальному уходу Зозули должен будет решиться до 5 октября – даты, пока открыто трансферное окно в Испании.
Источник — 5 más el descuento
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