Серена Уильямс уступила Виктории Азаренко в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс в полуфинале US Open. Матч закончился со счетом 1:6, 6:3, 6:3.
US Open 2020
Женщины, 1/2 финала
Серена Уильямс (США) - Виктория Азаренко (Беларусь) - 6:1, 3:6, 3:6
В финале Виктория Азаренко сыграет с японкой Наоми Осакой, которая обыграла американку Дженнифер Брэди.
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Источник — Sport.ua
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