Осака не без труда переиграла Брэди и вышла в финал US Open

Японка Наоми Осака стала первой финалисткой US Open. В полуфинале 22-летняя теннисистка в трех сетах одолела американку Дженнифер Брэди. Встреча продолжалась 2 час 11 минут.

US Open. Полуфинал

Наоми Осака (Япония, 4) – Дженнифер Брэйди (США, 28) – 7:6 (7:1), 3:6, 6:3

Напомним, Осака уже выигрывала US Open два года назад, а Брэди впервые в карьере на турнире Большого Шлема зашла дальше четвертого круга.

Интересно, что в финале Открытого чемпионата США 2018 года Осака победила титулованную американку Серену Уильямс, которая в другом полуфинале нынешнего US Open сразится с Викторией Азаренко из Беларуси.