С двумя тай-брейками. Тим переиграл Медведева и вышел в финал US Open 2020

Австрийский теннисист Доминик Тим (ATP 3) в трех сетах победил россиянина Даниила Медведева (ATP 5) и вышел в финал US Open 2020.
Тим выиграл два тай-брейка, во второй и третьей партии. Матч продлился 2 часа 53 минуты.
US Open 2020
Мужчины, 1/2 финала
Доминик Тим (Австрия) [2] – Даниил Медведев (Россия) [3] – 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)
В финале Тим сыграет против немца Александра Зверева, который в полуфинале переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.
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Источник — Sport.ua
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