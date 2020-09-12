С двумя тай-брейками. Тим переиграл Медведева и вышел в финал US Open 2020

Австрийский теннисист Доминик Тим (ATP 3) в трех сетах победил россиянина Даниила Медведева (ATP 5) и вышел в финал US Open 2020.

Тим выиграл два тай-брейка, во второй и третьей партии. Матч продлился 2 часа 53 минуты.

US Open 2020

Мужчины, 1/2 финала

Доминик Тим (Австрия) [2] – Даниил Медведев (Россия) [3] – 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)

В финале Тим сыграет против немца Александра Зверева, который в полуфинале переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.