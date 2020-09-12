Большой камбэк. Зверев в пяти сетах победил Карреньо-Бусту и вышел в финал

Полуфинальный матч US Open 2020 продолжался почти 3,5 часа

  • 12.09.2020 02:42
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Большой камбэк. Зверев в пяти сетах победил Карреньо-Бусту и вышел в финал
© Twitter. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 7) в пяти сетах победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (ATP 27) и вышел в финал US Open 2020.

Зверев проиграл первые две партии, но сумел выиграть следующих три сета. Матч продлился 3 часа 22 минуты.

US Open 2020

Мужчины, 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [5] – Пабло Карреньо-Буста (Испания) [20] – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3

Соперником Зверева в финале будет Даниил Медведев из России (ATP 5) или Доминик Тим из Австрии (ATP 3), их полуфинальный поединок начнется позже.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности