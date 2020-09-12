Большой камбэк. Зверев в пяти сетах победил Карреньо-Бусту и вышел в финал

Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 7) в пяти сетах победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (ATP 27) и вышел в финал US Open 2020.

Зверев проиграл первые две партии, но сумел выиграть следующих три сета. Матч продлился 3 часа 22 минуты.

US Open 2020

Мужчины, 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [5] – Пабло Карреньо-Буста (Испания) [20] – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3

Соперником Зверева в финале будет Даниил Медведев из России (ATP 5) или Доминик Тим из Австрии (ATP 3), их полуфинальный поединок начнется позже.