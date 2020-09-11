Согласится ли Суркис? Болонья сделала новое предложение по Супряге

«Болонья» сделала новое предложение киевскому «Динамо» по поводу форварда Владислава Супряги. Итальянский клуб предлагает за трансфер 10 миллионов евро плюс бонусы.

При этом «Болонья» ждет ответа от «Динамо» в ближайшие дни. Ранее сообщалось о том, что переговоры между «Динамо» и «Болоньей» по поводу Супряги зашли в тупик.

В случае отказа «Динамо» «Болонья», скорее всего, переключится с Супряги на форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

Сам Супряга ранее уже дал согласие на переход в «Болонью». Итальянский клуб в последние дни активизировал контакты с агентом Супряги Александром Яковенко.