Согласится ли Суркис? Болонья сделала новое предложение по Супряге

Итальянский клуб продолжает попытки подписать форварда «Динамо»

  • 11.09.2020 20:38
  • 6387 просмотров
  • 13 комментариев
Согласится ли Суркис? Болонья сделала новое предложение по Супряге
© dynamo.kiev.ua. Владислав Супряга

«Болонья» сделала новое предложение киевскому «Динамо» по поводу форварда Владислава Супряги. Итальянский клуб предлагает за трансфер 10 миллионов евро плюс бонусы.

При этом «Болонья» ждет ответа от «Динамо» в ближайшие дни. Ранее сообщалось о том, что переговоры между «Динамо» и «Болоньей» по поводу Супряги зашли в тупик.

В случае отказа «Динамо» «Болонья», скорее всего, переключится с Супряги на форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

Сам Супряга ранее уже дал согласие на переход в «Болонью». Итальянский клуб в последние дни активизировал контакты с агентом Супряги Александром Яковенко.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(40 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 11.09.2020 21:34
    0
    Шлімазл не продасть...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:21
    0
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
    online
      protasov_lyopu_dadaj, 11.09.2020 21:19
    0
    и опять левейший никому не известный источник
    фейк ньюс спирт дот уа
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.09.2020 21:09
    0
    Кумарите уже мусолить эту тему: он у вас уже 10 раз переходил и 10 раз его не отпускали...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 21:08
    0
    Беня Крик, 11.09.2020 21:04
    Продать они продадут!А где они лучше найдут?
    Что в твоем понимании, лучше?
    Я думаю, тот же Кравец, не хуже как минимум.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:07
    +2
    в Болонье возможно умеют работать с такими подающими надежды, но в дырке он ни в кого не вырастит.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:04
    +1
    да понятно было что в позиционный футбол супряга не смогёт, в днепре-1 клепал голы потому как там в контр-атаки играли, а больше он ничего и не умеет кроме как бегать.
    Ссылка
    Беня Крик
    online
      Беня Крик, 11.09.2020 21:04
    0
    Продать они продадут!А где они лучше найдут?
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 11.09.2020 21:02
    0
    Ну, очень хотят макароны симпатичного мальчика.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 21:01
    0
    Arius, 11.09.2020 20:42
    Продайте его нах и купите зщ в центр!
    С защитником даже слепому было видно еще до старта сезона
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 21:00
    +3
    Кто то там говорил что он намного лучше Холанда. Так вот Норвежец каждый момент реализовывал когда только перешел в Борусию а Супряга в первом матче кучу моментов запорол тут вроде вообще без моментов. За границей сразу результат требуют и не важно что ты молод а у нас как всегда к 30годам будет ходить молодой и перспективный опыта набираться!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 20:45
    +9
    Они игру смотрят?
    За что 10 млн?
    Это утка, 100%.
    Его цена на данный момент это 3-5.
    Жду кучу минусов, но вы и сами это понимаете.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.09.2020 20:42
    +6
    Продайте его нах и купите зщ в центр!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 20:45
    +9
    Они игру смотрят?
    За что 10 млн?
    Это утка, 100%.
    Его цена на данный момент это 3-5.
    Жду кучу минусов, но вы и сами это понимаете.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.09.2020 20:42
    +6
    Продайте его нах и купите зщ в центр!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 21:00
    +3
    Кто то там говорил что он намного лучше Холанда. Так вот Норвежец каждый момент реализовывал когда только перешел в Борусию а Супряга в первом матче кучу моментов запорол тут вроде вообще без моментов. За границей сразу результат требуют и не важно что ты молод а у нас как всегда к 30годам будет ходить молодой и перспективный опыта набираться!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:07
    +2
    в Болонье возможно умеют работать с такими подающими надежды, но в дырке он ни в кого не вырастит.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:04
    +1
    да понятно было что в позиционный футбол супряга не смогёт, в днепре-1 клепал голы потому как там в контр-атаки играли, а больше он ничего и не умеет кроме как бегать.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 11.09.2020 21:34
    0
    Шлімазл не продасть...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:21
    0
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
    online
      protasov_lyopu_dadaj, 11.09.2020 21:19
    0
    и опять левейший никому не известный источник
    фейк ньюс спирт дот уа
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.09.2020 21:09
    0
    Кумарите уже мусолить эту тему: он у вас уже 10 раз переходил и 10 раз его не отпускали...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 21:08
    0
    Беня Крик, 11.09.2020 21:04
    Продать они продадут!А где они лучше найдут?
    Что в твоем понимании, лучше?
    Я думаю, тот же Кравец, не хуже как минимум.
    Ссылка
    Беня Крик
    online
      Беня Крик, 11.09.2020 21:04
    0
    Продать они продадут!А где они лучше найдут?
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 11.09.2020 21:02
    0
    Ну, очень хотят макароны симпатичного мальчика.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 21:01
    0
    Arius, 11.09.2020 20:42
    Продайте его нах и купите зщ в центр!
    С защитником даже слепому было видно еще до старта сезона
    Ссылка
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