Согласится ли Суркис? Болонья сделала новое предложение по Супряге

«Болонья» сделала новое предложение киевскому «Динамо» по поводу форварда Владислава Супряги. Итальянский клуб предлагает за трансфер 10 миллионов евро плюс бонусы.
При этом «Болонья» ждет ответа от «Динамо» в ближайшие дни. Ранее сообщалось о том, что переговоры между «Динамо» и «Болоньей» по поводу Супряги зашли в тупик.
В случае отказа «Динамо» «Болонья», скорее всего, переключится с Супряги на форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
Сам Супряга ранее уже дал согласие на переход в «Болонью». Итальянский клуб в последние дни активизировал контакты с агентом Супряги Александром Яковенко.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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фейк ньюс спирт дот уа
Я думаю, тот же Кравец, не хуже как минимум.
За что 10 млн?
Это утка, 100%.
Его цена на данный момент это 3-5.
Жду кучу минусов, но вы и сами это понимаете.
За что 10 млн?
Это утка, 100%.
Его цена на данный момент это 3-5.
Жду кучу минусов, но вы и сами это понимаете.
фейк ньюс спирт дот уа
Я думаю, тот же Кравец, не хуже как минимум.
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