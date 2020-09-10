Переговоры Болоньи и Динамо по Супряге зашли в тупик

Переговорный процесс между «Болоньей» и «Динамо» по трансферу форварда украинского клуба Владислава Супряги, который активизировался накануне, похоже, окончательно зашел в тупик.

По информации Il Resto del Carlino, «Болонья» уже нашла альтернативный вариант усиления собственной линии нападения. Сделать это «красно-синие» планируют за счет приглашения 20-летнего сербского форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

В «Болонье» считают, что боссы «Фиорентины» пойдут на переговоры по Влаховичу, так как основная ставка в рядах «фиалок» все равно будет делаться на арендованного у «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне.

Интересно, что по данным Transfermarkt стоимость Влаховича оценивается в 16 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Динамо» будет готово рассмотреть продажу Супряги за 15 миллионов евро, но эту сумму «Болонья» потянуть, очевидно, не способна.