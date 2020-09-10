Переговоры Болоньи и Динамо по Супряге зашли в тупик

Существует вероятность, что итальянский клуб переключится на другую кандидатуру

  • 10.09.2020 18:44
  • 908 просмотров
  • 5 комментариев
Переговоры Болоньи и Динамо по Супряге зашли в тупик
© ФК Динамо. Владислав Супряга (на переднем плане)

Переговорный процесс между «Болоньей» и «Динамо» по трансферу форварда украинского клуба Владислава Супряги, который активизировался накануне, похоже, окончательно зашел в тупик.

По информации Il Resto del Carlino, «Болонья» уже нашла альтернативный вариант усиления собственной линии нападения. Сделать это «красно-синие» планируют за счет приглашения 20-летнего сербского форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

В «Болонье» считают, что боссы «Фиорентины» пойдут на переговоры по Влаховичу, так как основная ставка в рядах «фиалок» все равно будет делаться на арендованного у «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне.

Интересно, что по данным Transfermarkt стоимость Влаховича оценивается в 16 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Динамо» будет готово рассмотреть продажу Супряги за 15 миллионов евро, но эту сумму «Болонья» потянуть, очевидно, не способна.

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(11 голосов)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 10.09.2020 19:00
    0
    не можу зрозуміти навіщо місяць про це писати.хтось взагалі вірить в те,що хоч якісь переговори велися??? в те,що Динамо на сьогоднішній день хоче продати (чи готове продати) Супрягу???
    місяць придумують новини на неіснуючу тему...з пустого в порожнє...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 19:00
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 18:58
    Точнее сказать бревно зашло в бревно.
    это ты свою первую брачную ночь с Форевкой описал ?
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 10.09.2020 18:59
    -3
    Очікуваної, ніхто і не вірив у перехід Супряги. Ноунейм.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 18:58
    -1
    Точнее сказать бревно зашло в бревно.
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    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 18:49
    +2
    Замечательно, не хочешь , не мучай жо
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    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 18:49
    +2
    Замечательно, не хочешь , не мучай жо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 19:00
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 18:58
    Точнее сказать бревно зашло в бревно.
    это ты свою первую брачную ночь с Форевкой описал ?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 10.09.2020 19:00
    0
    не можу зрозуміти навіщо місяць про це писати.хтось взагалі вірить в те,що хоч якісь переговори велися??? в те,що Динамо на сьогоднішній день хоче продати (чи готове продати) Супрягу???
    місяць придумують новини на неіснуючу тему...з пустого в порожнє...
    Ссылка
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