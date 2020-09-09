Нужен быстрый результат. Болонья активизировала переговоры по Супряге

Итальянская «Болонья» активизировала переговорный процесс с «Динамо» по трансферу молодого форварда Владислава Супряги, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в настоящий момент итальянский клуб обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко.

При этом, источник подчеркивает, что Яковенко позиционирует себя как единственный агент, уполномоченный Супрягой и «Динамо» на ведение переговоров с другими клубами.

Ожидается, что судьба переговоров по Супряге должна стать понятной или сегодня к вечеру, или завтра на протяжении дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Супряга положительно относится к вопросу потенциального перехода в «Болонью».