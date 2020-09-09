Нужен быстрый результат. Болонья активизировала переговоры по Супряге

Возможно, ситуация разрешится в ближайшие пару дней

  • 09.09.2020 20:14
  • 1971 просмотр
  • 9 комментариев
Нужен быстрый результат. Болонья активизировала переговоры по Супряге
© Instagram. Владислав Супряга

Итальянская «Болонья» активизировала переговорный процесс с «Динамо» по трансферу молодого форварда Владислава Супряги, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в настоящий момент итальянский клуб обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко.

При этом, источник подчеркивает, что Яковенко позиционирует себя как единственный агент, уполномоченный Супрягой и «Динамо» на ведение переговоров с другими клубами.

Ожидается, что судьба переговоров по Супряге должна стать понятной или сегодня к вечеру, или завтра на протяжении дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Супряга положительно относится к вопросу потенциального перехода в «Болонью».

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Источник — gianlucadimarzio.com

(10 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 20:43
    +1
    Вроде как, какие то подвижки по трансферу есть только касательно Цыганкова,,,, по слухам конечно .
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 09.09.2020 20:42
    0
    Нужно продавать. Если итальянцы выложат столько денег, то не станут его держать на банке, наоборот захотят чтобы он начал забивать и после продадут его подороже, заработав на трансфере как делают любые средняки топ-чемпионатов.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 20:42
    +2
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Кому им ,дубина дефективная , итальянскому журналисту ?
    Или твой мозг куропатки не догадывается перейти по ссылке и увидеть источник новости ?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 09.09.2020 20:40
    +1
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Ніхто про тебе нічого не видумує
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:36
    -5
    Kir Kovalev, 09.09.2020 20:35
    Ди Марцио не пиз*абол ;)
    Та да, никто это бревно не купит, ну если только за пару лямов.
    Ссылка
    Kir Kovalev
      Kir Kovalev, 09.09.2020 20:35
    0
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Ди Марцио не пиз*абол ;)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    -6
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 09.09.2020 20:24
    +1
    это новость, хоть немного объясняет зачем Кравец....
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.09.2020 20:21
    +1
    Та сколько можно уже?! До окончания квалификации в ЛЧ, сомневаюсь что он куда-то перейдет! Либо 15 лямов дадут, что тоже вряд ли...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 20:42
    +2
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Кому им ,дубина дефективная , итальянскому журналисту ?
    Или твой мозг куропатки не догадывается перейти по ссылке и увидеть источник новости ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 20:43
    +1
    Вроде как, какие то подвижки по трансферу есть только касательно Цыганкова,,,, по слухам конечно .
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 09.09.2020 20:40
    +1
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Ніхто про тебе нічого не видумує
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 09.09.2020 20:24
    +1
    это новость, хоть немного объясняет зачем Кравец....
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.09.2020 20:21
    +1
    Та сколько можно уже?! До окончания квалификации в ЛЧ, сомневаюсь что он куда-то перейдет! Либо 15 лямов дадут, что тоже вряд ли...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.09.2020 20:42
    0
    Нужно продавать. Если итальянцы выложат столько денег, то не станут его держать на банке, наоборот захотят чтобы он начал забивать и после продадут его подороже, заработав на трансфере как делают любые средняки топ-чемпионатов.
    Ссылка
    Kir Kovalev
      Kir Kovalev, 09.09.2020 20:35
    0
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 20:25
    Им самим не надоело придумывать новости про это бревно интересно...
    Ди Марцио не пиз*абол ;)
    Ссылка
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