Нужен быстрый результат. Болонья активизировала переговоры по Супряге

Итальянская «Болонья» активизировала переговорный процесс с «Динамо» по трансферу молодого форварда Владислава Супряги, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, в настоящий момент итальянский клуб обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко.
При этом, источник подчеркивает, что Яковенко позиционирует себя как единственный агент, уполномоченный Супрягой и «Динамо» на ведение переговоров с другими клубами.
Ожидается, что судьба переговоров по Супряге должна стать понятной или сегодня к вечеру, или завтра на протяжении дня.
Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Супряга положительно относится к вопросу потенциального перехода в «Болонью».
Источник — gianlucadimarzio.com
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