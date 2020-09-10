Динамо получило предложение по Цыганкову

Киевский клуб готов продать футболиста за $25 миллионов

  • 10.09.2020 03:53
  • 356 просмотров
  • 2 комментария
Динамо получило предложение по Цыганкову
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» получило предложение о покупке 22-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова.

«Если будет интересно представителям потенциальных покупателей, то вот вам исходная информация. Перед началом переговоров с ФК «Динамо» имейте ввиду начальные цифры, установленные ИМС (Игорем Михайловичем Суркисом — прим. ред.), и после которых президент клуба может дрогнуть:

Цыганков — $25 миллионов;

Супряга — $15 миллионов;

Миколенко — $30 миллионов.

Меньше предлагать не стоит. Хотя по Виктору Витальевичу (Цыганкову — прим. ред.) предложение, наконец, получено. Меньшее. Но допустимое. Переговоры договорено вести тихо», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Andriy Bilozir
      Andriy Bilozir, 10.09.2020 04:34
    0
    Оценивать защитника дороже атакующих игроков, такое себе...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.09.2020 04:22
    0
    По ходу Андерлехт или Фехервар венгерский!
    Ссылка
    Andriy Bilozir
    online
      Andriy Bilozir, 10.09.2020 04:34
    0
    Оценивать защитника дороже атакующих игроков, такое себе...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.09.2020 04:22
    0
    По ходу Андерлехт или Фехервар венгерский!
    Ссылка
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