Динамо получило предложение по Цыганкову

Киевское «Динамо» получило предложение о покупке 22-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова.

«Если будет интересно представителям потенциальных покупателей, то вот вам исходная информация. Перед началом переговоров с ФК «Динамо» имейте ввиду начальные цифры, установленные ИМС (Игорем Михайловичем Суркисом — прим. ред.), и после которых президент клуба может дрогнуть:

Цыганков — $25 миллионов;

Супряга — $15 миллионов;

Миколенко — $30 миллионов.

Меньше предлагать не стоит. Хотя по Виктору Витальевичу (Цыганкову — прим. ред.) предложение, наконец, получено. Меньшее. Но допустимое. Переговоры договорено вести тихо», — пишет канал «Динамо Киев Inside».