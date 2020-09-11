Нужно ли Супряге уезжать в Европу?

Настоящая слава – это когда твое имя (фамилия) ценится выше того, что ты делаешь. Эта сентенция, по убеждению абсолютного большинства, в определенном роде подходит к ситуации с гипотетическим трансфером Супряги куда-либо. По той простой причине, что нападающий киевского «Динамо» еще не успел на данный момент обрасти ни должным статусом, ни должным мастерством, чтобы за ним в очередь выстраивались многие заграничные клубы. В том числе сам «Милан». Если верить на слово итальянской прессе, конечно.

В принципе, в такой позиции – подвыпившего вопрошающего ветерана «Динамо» - «а где вы играли?», заложен сакральный смысл. И правда, разве по одному сезону в Бог весть каком «Днепре-1» и паре-тройке матчей за «Динамо» футболиста нужно оценивать в целых пятнадцать миллионов евро? Для нашего футбольного обывателя подобная постановка вопроса режет слух и традиции. Как минимум. Мы ведь привыкли, что в большинстве своем человеку нужно долго вкалывать, чтобы засветиться, тем самым получив право не столько на «окно в Европу», сколько на пресловутые «15 миллионов».

И вот тут-то, в конкретно взятом случае, всех олдскульных футбольных знатоков ждет огромное разочарование. Или открытие, как кому угодно. Дело в том, что «Болонье» («Аталанте», «Лацио», «Милану» - при желании это ряд можно продолжить), оказывается, почти что по барабану, как там Супряга (или ему подобные самородки) сыграли в мало кого интересующем чемпионате Украины. Да, хет-трик Влада в ворота «Динамо» в прошлом сезоне наверняка не обошел стороной сводки зарубежных новостей в какой-нибудь «Газетта Делло Спорт». Но не более того. Потому что из разряда «более того» - Супряга давно заслужил себе имя на международной арене. Причем имя весьма громкое.

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Все началось, если говорить «по-настоящему», после юношеского чемпионата Европы 2018 года (среди 19-летних), проходившего на полях Финляндии, на котором наша сборная под руководством все того же Александра Петракова, с которым год спустя возьмет «золото» молодежного чемпионата мира, пробилась в полуфинал. В составе той украинской сборной были и Бондарь, и Попов, и Булеца, и Цитаишвили, и даже Миколенко (практически все, окромя последнего, в Польше добыли чемпионство), однако главной звездой коллектива был Супряга. Особенно молодого форварда облюбовала итальянская пресса. В первую очередь – за феноменальную скорость. Уже тогда Супрягу сравнивали с Андреем Шевченко. И пророчили ему славу не меньше, нежели у нынешнего наставника первой сборной Украины.



uefa.com

Тогда, напомню, наши вышли в полуфинал с первого места, обыграв по ходу дела такого монстра, как Францию. Перед игрой полуфинала с Португалией Петраков заявил, что, дескать, рад тому, что удалось добыть путевку на молодежный чемпионат мира-2019 в Польшу, но хочется выйти в финал. В финал выйти не получилось. Причем не то, что не получилось, а получился большой облом: «сгорели» 0:5. Причем все пять голов в наши ворота влетели до 30-й минуты встречи. Единственным оправданием в нашу пользу можно считать лишь то, что Супряга был заменен уже на 11 минуте – из-за травмы. Собственно, иностранные СМИ так и обставили то поражение: мол, без Супряги Украина «не та». Тем не менее, Влада включили в символическую сборную турнира (всего с одним-то забитым мячом), его хотели видеть в своих рядах «Аякс», «Рома» и «Лейпциг».

Но в итоге он оказался в «Динамо» за шесть миллионов евро, хотя президент «Днепра-1» Береза и утверждал, что его цена – 15 миллионов. О «хождении Влада по мукам» в Киеве мы все прекрасно помним. Но сейчас не о том странном трансфере, и не о тех мутных временах. Сейчас о возможном новой переходе.

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Год спустя Украина с Супрягой добыла историческое «золото» на молодежном чемпионате мира. Акции Влада после того триумфа еще больше выросли: на него еще тогда претендовали серьезные континентальные клубы. Но на Родине особых дивидендов он не снискал: в «Динамо» его не сильно жаловали, вернув в «Днепр-1» на обкатку. Обкатка якобы удалась. И вот спустя год он вернулся в «Динамо». В статусе лучшего бомбардира команды Дмитрия Михайленко. И все еще подающего большие надежды.

И снова, как и после Евро-2018, как и после ЧМ-2019, на него есть серьезный спрос. Это правда: подобное довелось услышать сразу от двух агентов ФИФА, не посвященных в дела друг друга. И тут вроде бы как «гамлетовский вопрос»: идти или оставаться, много пены и шума, немало сломанных копий. Но, как по мне, вопрос дурацкий. Объясняю, почему.

В полуфинале упомянутого выше Евро-2018 сборная Украины вдрызг уступила сборной Португалии, в составе которой двумя голами отличился Франсишку Тринкау. Затем этот парень со своей сборной стал и чемпионом Европы. Тогда он защищал цвета «Браги» - уж извините за сравнение, нечто вроде «Днепра-1». А может, и «Динамо». Поговаривали, что на второй день после победного финала Тринкау предлагал контракт «Ювентус». Но атакующий полузащитник, кстати, по комплекции очень похож на Супрягу (антропометрией, да и манерой игры тоже), решил дождаться более «хлебного» предложения. И таки дождался: Тринкау в январе сего года выкупила у «Браги» «Барселона» за свыше 30 миллионов евро. Интересно, что совсем недавно за парня, которого успели обозвать «вторым Роналду», «Лестер» предлагал каталонцам 60 миллионов, однако те ответили отказом – мол, связываем с ним свое будущее, и все такое.

Так вот. С точки зрения футбольного таланта Супряга котируется на уровне Тринкау. Это как минимум. И это не столько мое мнение, сколько экспертные оценки иностранных медиа. Да и отечественных спецов тоже. А коль так, то «второй Шевченко» априори не может стоить десять миллионов евро (сумма, которую готова хоть сейчас заплатить «Болонья»), да и переходить он должен все-таки не в команду Синиши Михайловича. Уж извините за прямоту, хотелось бы, чтобы это был «хотя бы» «Милан». Парень на такой вариант заслужил своими геройствами на международной арене. Да и уважать себя тоже надо – это к тому, что не нужно хвататься за первое предложение. Последует и второе, просто нужно уметь ждать.



ФК Динамо

Что же касается конкретного вопроса – уходить Супряге или нет – то лично для меня ответ очевиден. Безусловно, да. Просто надо выждать чуть-чуть, чтобы отхватить самый лакомый кусок: мы же прекрасно помним, что из двух зайцев выбирают того, что пожирнее. Почему «да»? Все просто: «там» он наверняка будет прогрессировать, расти и, в конце концов, может стать «вторым Шевой». А может, и «первым Супрягой».