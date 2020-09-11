Нужно ли Супряге уезжать в Европу?

«Новый Шевченко» не хуже «нового Роналду». Зачем тогда «Болонья»?

  • 11.09.2020 14:44
  • 2229 просмотров
  • 17 комментариев
Нужно ли Супряге уезжать в Европу?
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Настоящая слава – это когда твое имя (фамилия) ценится выше того, что ты делаешь. Эта сентенция, по убеждению абсолютного большинства, в определенном роде подходит к ситуации с гипотетическим трансфером Супряги куда-либо. По той простой причине, что нападающий киевского «Динамо» еще не успел на данный момент обрасти ни должным статусом, ни должным мастерством, чтобы за ним в очередь выстраивались многие заграничные клубы. В том числе сам «Милан». Если верить на слово итальянской прессе, конечно.

В принципе, в такой позиции – подвыпившего вопрошающего ветерана «Динамо» - «а где вы играли?», заложен сакральный смысл. И правда, разве по одному сезону в Бог весть каком «Днепре-1» и паре-тройке матчей за «Динамо» футболиста нужно оценивать в целых пятнадцать миллионов евро? Для нашего футбольного обывателя подобная постановка вопроса режет слух и традиции. Как минимум. Мы ведь привыкли, что в большинстве своем человеку нужно долго вкалывать, чтобы засветиться, тем самым получив право не столько на «окно в Европу», сколько на пресловутые «15 миллионов».

И вот тут-то, в конкретно взятом случае, всех олдскульных футбольных знатоков ждет огромное разочарование. Или открытие, как кому угодно. Дело в том, что «Болонье» («Аталанте», «Лацио», «Милану» - при желании это ряд можно продолжить), оказывается, почти что по барабану, как там Супряга (или ему подобные самородки) сыграли в мало кого интересующем чемпионате Украины. Да, хет-трик Влада в ворота «Динамо» в прошлом сезоне наверняка не обошел стороной сводки зарубежных новостей в какой-нибудь «Газетта Делло Спорт». Но не более того. Потому что из разряда «более того» - Супряга давно заслужил себе имя на международной арене. Причем имя весьма громкое.

***

Все началось, если говорить «по-настоящему», после юношеского чемпионата Европы 2018 года (среди 19-летних), проходившего на полях Финляндии, на котором наша сборная под руководством все того же Александра Петракова, с которым год спустя возьмет «золото» молодежного чемпионата мира, пробилась в полуфинал. В составе той украинской сборной были и Бондарь, и Попов, и Булеца, и Цитаишвили, и даже Миколенко (практически все, окромя последнего, в Польше добыли чемпионство), однако главной звездой коллектива был Супряга. Особенно молодого форварда облюбовала итальянская пресса. В первую очередь – за феноменальную скорость. Уже тогда Супрягу сравнивали с Андреем Шевченко. И пророчили ему славу не меньше, нежели у нынешнего наставника первой сборной Украины.


uefa.com

Тогда, напомню, наши вышли в полуфинал с первого места, обыграв по ходу дела такого монстра, как Францию. Перед игрой полуфинала с Португалией Петраков заявил, что, дескать, рад тому, что удалось добыть путевку на молодежный чемпионат мира-2019 в Польшу, но хочется выйти в финал. В финал выйти не получилось. Причем не то, что не получилось, а получился большой облом: «сгорели» 0:5. Причем все пять голов в наши ворота влетели до 30-й минуты встречи. Единственным оправданием в нашу пользу можно считать лишь то, что Супряга был заменен уже на 11 минуте – из-за травмы. Собственно, иностранные СМИ так и обставили то поражение: мол, без Супряги Украина «не та». Тем не менее, Влада включили в символическую сборную турнира (всего с одним-то забитым мячом), его хотели видеть в своих рядах «Аякс», «Рома» и «Лейпциг».

Но в итоге он оказался в «Динамо» за шесть миллионов евро, хотя президент «Днепра-1» Береза и утверждал, что его цена – 15 миллионов. О «хождении Влада по мукам» в Киеве мы все прекрасно помним. Но сейчас не о том странном трансфере, и не о тех мутных временах. Сейчас о возможном новой переходе.

***

Год спустя Украина с Супрягой добыла историческое «золото» на молодежном чемпионате мира. Акции Влада после того триумфа еще больше выросли: на него еще тогда претендовали серьезные континентальные клубы. Но на Родине особых дивидендов он не снискал: в «Динамо» его не сильно жаловали, вернув в «Днепр-1» на обкатку. Обкатка якобы удалась. И вот спустя год он вернулся в «Динамо».  В статусе лучшего бомбардира команды Дмитрия Михайленко. И все еще подающего большие надежды.

И снова, как и после Евро-2018, как и после ЧМ-2019, на него есть серьезный спрос. Это правда: подобное довелось услышать сразу от двух агентов ФИФА, не посвященных в дела друг друга. И тут вроде бы как «гамлетовский вопрос»: идти или оставаться, много пены и шума, немало сломанных копий. Но, как по мне, вопрос дурацкий. Объясняю, почему.

В полуфинале упомянутого выше Евро-2018 сборная Украины вдрызг уступила сборной Португалии, в составе которой двумя голами отличился Франсишку Тринкау. Затем этот парень со своей сборной стал и чемпионом Европы. Тогда он защищал цвета «Браги» - уж извините за сравнение, нечто вроде «Днепра-1». А может, и «Динамо». Поговаривали, что на второй день после победного финала Тринкау предлагал контракт «Ювентус». Но атакующий полузащитник, кстати, по комплекции очень похож на Супрягу (антропометрией, да и манерой игры тоже), решил дождаться более «хлебного» предложения. И таки дождался: Тринкау в январе сего года выкупила у «Браги» «Барселона» за свыше 30 миллионов евро. Интересно, что совсем недавно за парня, которого успели обозвать «вторым Роналду», «Лестер» предлагал каталонцам 60 миллионов, однако те ответили отказом – мол, связываем с ним свое будущее, и все такое.

Так вот. С точки зрения футбольного таланта Супряга котируется на уровне Тринкау. Это как минимум. И это не столько мое мнение, сколько экспертные оценки иностранных медиа. Да и отечественных спецов тоже. А коль так, то «второй Шевченко» априори не может стоить десять миллионов евро (сумма, которую готова хоть сейчас заплатить «Болонья»), да и переходить он должен все-таки не в команду Синиши Михайловича. Уж извините за прямоту, хотелось бы, чтобы это был «хотя бы» «Милан». Парень на такой вариант заслужил своими геройствами на международной арене. Да и уважать себя тоже надо – это к тому, что не нужно хвататься за первое предложение. Последует и второе, просто нужно уметь ждать. 


ФК Динамо

Что же касается конкретного вопроса – уходить Супряге или нет – то лично для меня ответ очевиден. Безусловно, да. Просто надо выждать чуть-чуть, чтобы отхватить самый лакомый кусок: мы же прекрасно помним, что из двух зайцев выбирают того, что пожирнее. Почему «да»? Все просто: «там» он наверняка будет прогрессировать, расти и, в конце концов, может стать «вторым Шевой». А может, и «первым Супрягой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Следует ли молодому форварду киевского Динамо Владиславу Супряге переходить в один из европейских клубов?
    • 52.17% (12)
      1. Да, откроется больше перспектив
    • 39.13% (9)
      2. Нет, лучше пока остаться в Украине
    • 8.7% (2)
      3. Сложно сказать / мне все равно
    Результаты опроса Проголосовали — 23
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 11.09.2020 15:38
    0
    По моему, он еще ничего особого не показал.
    Вот если превратится в лидера атак Динамо и забьет около 20 мячей за сезон - тогда можно и продавать лямов за 15-20.
    А пока что Супряга твердый игрок ротации и скиталец по арендам.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 15:37
    +1
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 15:02
    Это бревно никому не нужно.
    А если он в течении 2 -3 лет перейдёт в клуб из топ , готов на это поспорить ? На чисто символические 100 баксов ?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 15:29
    +3
    Рано йому ще в Європу. Хай пограє ще рік-два, з'їздить на Євро, набереться впевненості, підтягне реалізацію. Тоді можна буде його продати за реально непогані гроші. Наразі він конкретно лажає в плані реалізації, потрібна купа моментів поки зможе забити. В іноземному клубі пару матчів покосячить і сяде на лаву з кінцями. Воно нам треба?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.09.2020 15:22
    -2
    Скажемо так: який "новий Шевченко", такий і "Мілан"
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 11.09.2020 15:18
    -3
    не моно, а нуно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 15:17
    +4
    janu0320, 11.09.2020 15:12
    так "за" этот переход не только болельщики шахты, первые два комента к слову.
    Вы меня не поняли Валерий Василенко это прошахтеровский человек, это все знают он сам это не скрывает, зачем на главной странице аналитика прокротовского человека в сторону Динамовца?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 15:13
    +1
    здесь нужно сделать уточнение за какую сумму переходить в Европе, если за него кто-то решиться отдать 15 млн, очевидно ему будут давать шансы в основе, не просто так платят такие деньги. Если бы цена вопроса была 2-3 млн, я бы сказал "нет, не стоит".
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 15:12
    -3
    Писта Супре как футболисту. Начитается новостей про то какой он пля о.х.уительный и 100пудово снизит к себе требования. Дальше деградация и аренда в Рух
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 15:12
    -3
    Trasher311987, 11.09.2020 15:00
    У меня вопрос к спорт.юа скажите как может оценивать стоить переходить или не стоит человек который болеет за Донецкий Шахтер.
    Это тоже самое что спросить у Шахова а стоит ли уходить Тайсону в Интернасьонал?
    так "за" этот переход не только болельщики шахты, первые два комента к слову.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.09.2020 15:09
    +3
    Що за тупі опитування, бля які нах Європи, він ще тут нічого не показав, давайте відразу всіх у Європу, стукнуло 18 все в Європу, стукнуло 35 назад в Україну, я не розумію тих що кричать потрібно їхати, а ми що будемо дивитись в УПЛ? чемпіонат чого чи кого, з такими приколами наші клуби і наш чемпіонат будуть дном, тай в принципі воно зараз так і є, наоборот потрібно розвивати наші клуби, щоб було на що дивитися.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.09.2020 15:08
    +3
    напевно це йому вирішувати
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 15:03
    +1
    Почему если переходить, то сразу в Милан? Чтобы оттуда отправиться в аренду в ту же Болонью? Как Лунин?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 15:03
    -2
    Нужно, пусть пробует себя.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 15:02
    -9
    Это бревно никому не нужно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 15:00
    +4
    У меня вопрос к спорт.юа скажите как может оценивать стоить переходить или не стоит человек который болеет за Донецкий Шахтер.
    Это тоже самое что спросить у Шахова а стоит ли уходить Тайсону в Интернасьонал?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 14:54
    -4
    Потрібно ! І нетільки йому ...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.09.2020 14:48
    -3
    Да. Нужно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 15:17
    +4
    janu0320, 11.09.2020 15:12
    так "за" этот переход не только болельщики шахты, первые два комента к слову.
    Вы меня не поняли Валерий Василенко это прошахтеровский человек, это все знают он сам это не скрывает, зачем на главной странице аналитика прокротовского человека в сторону Динамовца?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 15:00
    +4
    У меня вопрос к спорт.юа скажите как может оценивать стоить переходить или не стоит человек который болеет за Донецкий Шахтер.
    Это тоже самое что спросить у Шахова а стоит ли уходить Тайсону в Интернасьонал?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 15:29
    +3
    Рано йому ще в Європу. Хай пограє ще рік-два, з'їздить на Євро, набереться впевненості, підтягне реалізацію. Тоді можна буде його продати за реально непогані гроші. Наразі він конкретно лажає в плані реалізації, потрібна купа моментів поки зможе забити. В іноземному клубі пару матчів покосячить і сяде на лаву з кінцями. Воно нам треба?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.09.2020 15:09
    +3
    Що за тупі опитування, бля які нах Європи, він ще тут нічого не показав, давайте відразу всіх у Європу, стукнуло 18 все в Європу, стукнуло 35 назад в Україну, я не розумію тих що кричать потрібно їхати, а ми що будемо дивитись в УПЛ? чемпіонат чого чи кого, з такими приколами наші клуби і наш чемпіонат будуть дном, тай в принципі воно зараз так і є, наоборот потрібно розвивати наші клуби, щоб було на що дивитися.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.09.2020 15:08
    +3
    напевно це йому вирішувати
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 15:37
    +1
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 15:02
    Это бревно никому не нужно.
    А если он в течении 2 -3 лет перейдёт в клуб из топ , готов на это поспорить ? На чисто символические 100 баксов ?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 15:13
    +1
    здесь нужно сделать уточнение за какую сумму переходить в Европе, если за него кто-то решиться отдать 15 млн, очевидно ему будут давать шансы в основе, не просто так платят такие деньги. Если бы цена вопроса была 2-3 млн, я бы сказал "нет, не стоит".
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 15:03
    +1
    Почему если переходить, то сразу в Милан? Чтобы оттуда отправиться в аренду в ту же Болонью? Как Лунин?
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 11.09.2020 15:38
    0
    По моему, он еще ничего особого не показал.
    Вот если превратится в лидера атак Динамо и забьет около 20 мячей за сезон - тогда можно и продавать лямов за 15-20.
    А пока что Супряга твердый игрок ротации и скиталец по арендам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности