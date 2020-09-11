Денег нет. На вторую встречу по УПЛ ТВ приехало меньше половины клубов

Как стало известно sport.ua, вторая встреча рабочей группы по созданию УПЛ ТВ, инициатором которой является ФК «Шахтер», собрала меньше половины клубов Лиги.

По информации наших источников, на повестку дня были вынесены вопросы, ответы на которые так не найдены. В частности, речь шла об инвестициях клубов в телеканал УПЛ.

Сообщается, что финансировать новый телеканал за свои средства не согласно большинство клубов.

Существует и альтернативный сценарий: УПЛ предлагают взять многолетний крупный банковский кредит на закупку оборудования для производства трансляций матчей. Но Лиге не под что оформлять кредитные обязательства.

Третий путь решения - зарубежные инвестиции. Однако, на сегодняшний день, потенциального инвестора для проекта нет.

Ранее сообщалось, что УПЛ ТВ планирует использовать собственный ОТТ-сервис.