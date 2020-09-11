Денег нет. На вторую встречу по УПЛ ТВ приехало меньше половины клубов

Не многие клубы согласны финансировать канал

  • 11.09.2020 11:38
  • 1343 просмотра
  • 5 комментариев
Денег нет. На вторую встречу по УПЛ ТВ приехало меньше половины клубов
© ТСН

Как стало известно sport.ua, вторая встреча рабочей группы по созданию УПЛ ТВ, инициатором которой является ФК «Шахтер», собрала меньше половины клубов Лиги.

По информации наших источников, на повестку дня были вынесены вопросы, ответы на которые так не найдены. В частности, речь шла об инвестициях клубов в телеканал УПЛ.

Сообщается, что финансировать новый телеканал за свои средства не согласно большинство клубов.

Существует и альтернативный  сценарий: УПЛ предлагают взять многолетний крупный банковский кредит на закупку оборудования для производства трансляций матчей. Но Лиге не под что оформлять кредитные обязательства.

Третий путь решения - зарубежные инвестиции. Однако, на сегодняшний день, потенциального инвестора для проекта нет.

Ранее сообщалось, что УПЛ ТВ планирует использовать собственный ОТТ-сервис.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 12:15
    -1
    У хуторских клюбов всегда так.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.09.2020 12:05
    +3
    Третий путь решения - зарубежные инвестиции
    кто у нас в зарубежье из президентов окопался? кто покупает на деньги,которые скомунздил в Украине, самую дорогую виллу в мире, заплатив 200 млн евро?он пусть и потрясет машной
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 11:47
    +4
    Никто не хочет в палкинском шапито учавствовать
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 11.09.2020 11:44
    +3
    Ахметов не хоче виступити в ролі інвестора?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 11:39
    +2
    У мвф возьмите
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 11:47
    +4
    Никто не хочет в палкинском шапито учавствовать
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 11.09.2020 12:05
    +3
    Третий путь решения - зарубежные инвестиции
    кто у нас в зарубежье из президентов окопался? кто покупает на деньги,которые скомунздил в Украине, самую дорогую виллу в мире, заплатив 200 млн евро?он пусть и потрясет машной
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 11.09.2020 11:44
    +3
    Ахметов не хоче виступити в ролі інвестора?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 11:39
    +2
    У мвф возьмите
    Ссылка
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