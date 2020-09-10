УПЛ ТВ планирует использовать собственный ОТТ-сервис

Также со временем на базе УПЛ ТВ могут запустить мультиспортивную платформу

  • 10.09.2020 12:31
  • 536 просмотров
  • 3 комментария
УПЛ ТВ планирует использовать собственный ОТТ-сервис

Вчера, 9 сентября Киеве состоялось заседание рабочей группы по созданию УПЛ ТВ, на котором обсуждалась концепция канала.

«Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса и возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать», - сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

«Речь идет о том, чтобы сначала создать телеканал, затем параллельно платформу. И уже, когда будет эта платформа, она может стать мультиспортивной, там могут быть не только футбольные трансляции, там может быть и другой спорт, я не вижу никаких проблем, чтобы в Украине что-то мешало со временем создать именно спортивную платформу», - заявил медиа-эксперт Александр Глущенко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.09.2020 12:53
    0
    Доброгорский Юрий, 10.09.2020 12:49
    Это все понятно идея хорошая, но пока нет собственного отт думаю УПЛ выберет Ахметова Олл.тв, а не нейтральный к двум клубам МЕГОГО...
    Выбрать один отт это путь в некуда. Нужно этот канал распространить как можно больше,Мегого,олл тв.свит тв. диван тв!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 10.09.2020 12:49
    0
    Это все понятно идея хорошая, но пока нет собственного отт думаю УПЛ выберет Ахметова Олл.тв, а не нейтральный к двум клубам МЕГОГО...
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 10.09.2020 12:36
    -4
    а я вижу. сегодня в 14.00 конец нашего государства
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.09.2020 12:53
    0
    Доброгорский Юрий, 10.09.2020 12:49
    Это все понятно идея хорошая, но пока нет собственного отт думаю УПЛ выберет Ахметова Олл.тв, а не нейтральный к двум клубам МЕГОГО...
    Выбрать один отт это путь в некуда. Нужно этот канал распространить как можно больше,Мегого,олл тв.свит тв. диван тв!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 10.09.2020 12:49
    0
    Это все понятно идея хорошая, но пока нет собственного отт думаю УПЛ выберет Ахметова Олл.тв, а не нейтральный к двум клубам МЕГОГО...
    Ссылка
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