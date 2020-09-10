УПЛ ТВ планирует использовать собственный ОТТ-сервис

Вчера, 9 сентября Киеве состоялось заседание рабочей группы по созданию УПЛ ТВ, на котором обсуждалась концепция канала.

«Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса и возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать», - сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

«Речь идет о том, чтобы сначала создать телеканал, затем параллельно платформу. И уже, когда будет эта платформа, она может стать мультиспортивной, там могут быть не только футбольные трансляции, там может быть и другой спорт, я не вижу никаких проблем, чтобы в Украине что-то мешало со временем создать именно спортивную платформу», - заявил медиа-эксперт Александр Глущенко.