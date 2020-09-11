Алексей АНДРОНОВ: «Малиновскому предлагают покинуть Аталанту»

Известный российский комментатор Алексей Андронов высказал мысли о переходе футболиста сборной России Алексея Миранчука в «Аталанту», за которую играет украинец Руслан Малиновский.



«Мне будет крайне интересно посмотреть, как они сработаются в «Аталанте» с украинцем Русланом Малиновским, которому сейчас кто-то уже предлагает немедленно покинуть команду в знак протеста против приезда человека из страны-агрессора. Это подло.



Этим занимались многие представители Армении, когда Генрих Мхитарян перешел в дортмундскую «Боруссию», где в центре поля играли два турка: один - немецкий, другой - турецкий.



Мне интересно, как ребята сработаются в одной команде. Я уверен, что получится. По-моему, они даже знакомы друг с другом. И у них много общего с футбольной точки зрения. Они оба хотят развития. В «Аталанте» очень интересный тренер. И это одна из самых интересных команд Европы прошлого сезона. Миранчуку я желаю удачи», – сказал Андронов.