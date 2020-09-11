Алексей АНДРОНОВ: «Малиновскому предлагают покинуть Аталанту»

Из-за того, что итальянцы подписали российского футболиста

  • 11.09.2020 14:59
  • 2192 просмотра
  • 2 комментария
Алексей АНДРОНОВ: «Малиновскому предлагают покинуть Аталанту»
© ФК Аталанта. Руслан Малиновський

Известный российский комментатор Алексей Андронов высказал мысли о переходе футболиста сборной России Алексея Миранчука в «Аталанту», за которую играет украинец Руслан Малиновский.
 
«Мне будет крайне интересно посмотреть, как они сработаются в «Аталанте» с украинцем Русланом Малиновским, которому сейчас кто-то уже предлагает немедленно покинуть команду в знак протеста против приезда человека из страны-агрессора. Это подло.
 
Этим занимались многие представители Армении, когда Генрих Мхитарян перешел в дортмундскую «Боруссию», где в центре поля играли два турка: один - немецкий, другой - турецкий.
 
Мне интересно, как ребята сработаются в одной команде. Я уверен, что получится. По-моему, они даже знакомы друг с другом. И у них много общего с футбольной точки зрения. Они оба хотят развития. В «Аталанте» очень интересный тренер. И это одна из самых интересных команд Европы прошлого сезона. Миранчуку я желаю удачи», – сказал Андронов.

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Источник — Sport24

(10 голосов)

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Комментарии
    Guta
      Guta, 11.09.2020 15:16
    0
    Спрацюються вони в команді нормально, головна умова без "Известного российского коментатора".
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 15:09
    0
    Если Миранчук россиянин, это не значит, что он поклонник Пуйла.
    Ссылка
    Guta
      Guta, 11.09.2020 15:16
    0
    Спрацюються вони в команді нормально, головна умова без "Известного российского коментатора".
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 15:09
    0
    Если Миранчук россиянин, это не значит, что он поклонник Пуйла.
    Ссылка
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