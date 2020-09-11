Стало известно, сколько Динамо, Заря и Днепр-1 получат за телеправа

Киевлянам – миллион долларов, днепрянам и луганчанам – шесть миллионов гривен на двоих

  • 11.09.2020 14:25
  • 2611 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, сколько Динамо, Заря и Днепр-1 получат за телеправа
© ФК Заря

На телеканалах, входящих в орбиту 1+1 (2+2, УНИАН), в нынешнем сезоне будут транслироваться матчи УПЛ с участием трех команд – «Динамо», «Днепра-1» и «Зари».

Как удалось узнать из источников, близких к руководству медиахолдинга «1+1», вышеуказанные клубы получат сравнительно небольшие бонусы за телетрансляции. В частности, «Днепру-1» за сезон «плюсы» заплатят один миллион гривен, тогда как «Заре» - пять миллионов.

Для сравнения: минимальная «цена» для клубов в пуле телеканала «Футбол» - чуть больше шести миллионов гривен. А вот выплаты «Динамо», по словам нашего информатора, будут выше: порядка миллиона долларов за сезон.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 15:27
    0
    Если на футболах минимум 6, тогда почему Днепр соглашается на 1?
    Это уже не бизнес.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 15:27
    0
    Если на футболах минимум 6, тогда почему Днепр соглашается на 1?
    Это уже не бизнес.
    Ссылка
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