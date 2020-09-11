Стало известно, сколько Динамо, Заря и Днепр-1 получат за телеправа

На телеканалах, входящих в орбиту 1+1 (2+2, УНИАН), в нынешнем сезоне будут транслироваться матчи УПЛ с участием трех команд – «Динамо», «Днепра-1» и «Зари».

Как удалось узнать из источников, близких к руководству медиахолдинга «1+1», вышеуказанные клубы получат сравнительно небольшие бонусы за телетрансляции. В частности, «Днепру-1» за сезон «плюсы» заплатят один миллион гривен, тогда как «Заре» - пять миллионов.

Для сравнения: минимальная «цена» для клубов в пуле телеканала «Футбол» - чуть больше шести миллионов гривен. А вот выплаты «Динамо», по словам нашего информатора, будут выше: порядка миллиона долларов за сезон.

Читайте также: Денег нет. На вторую встречу по УПЛ ТВ приехало меньше половины клубов