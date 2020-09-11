ВИДЕО. Невероятный гол! Как Динамо Бухарест забило со своей половины поля

Фантастический гол забил вингер бухарестского «Динамо» Борха Валье в матче 3-го тура чемпионата Румынии против «Ботошани» (1:1).
Испанец сравнял счет на 71-й минуте, отправив мяч в ворота соперника со своей половины поля!
ВИДЕО. ГОЛ! 1:1. Борха Валье («Динамо» Бухарест)
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Источник — YouTube
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