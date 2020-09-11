Динамо заявило 31 игрока на квалификацию Лиги чемпионов

На сайте УЕФА появилась заявка «Динамо» Киев на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар.

В списке из 31-го игрока нет травмированного защитника Никиты Бурды, а также хавбеков Дениса Гармаша и Мохаммеда Кадири, которые вскоре покинут команду.

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко, Моргун;

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера;

Хавбеки: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд;

Форварды: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга.

Матч Динамо - АЗ состоится 15-го сентября.