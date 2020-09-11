Динамо заявило 31 игрока на квалификацию Лиги чемпионов

Киевляне готовятся к матчу против АЗ

  • 11.09.2020 16:11
  • 3136 просмотров
  • 41 комментарий
Динамо заявило 31 игрока на квалификацию Лиги чемпионов
© fcdynamo.kiev.ua

На сайте УЕФА появилась заявка «Динамо» Киев на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар.

В списке из 31-го игрока нет травмированного защитника Никиты Бурды, а также хавбеков Дениса Гармаша и Мохаммеда Кадири, которые вскоре покинут команду.

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко, Моргун;

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера;

Хавбеки: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд;

Форварды: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга.

Матч Динамо - АЗ состоится 15-го сентября.

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Источник — УЕФА

(12 голосов)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 11.09.2020 17:09
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:26
    Бурди навіть у заявці немає - видно серйозно там все в нього... Бажаю швидшого одужання!
    Дозаявка есть
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.09.2020 17:03
    +2
    Якщо Кроти зараз заявлять також 31-го гравця, то у Форевки дупа вибухне.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 17:00
    0
    stopor2016, 11.09.2020 16:39
    Чего же вас всех , в цыфирях понимающих , селют всегда в шестую палату ?
    Оооо. Любитель Чехова тут.))
    Обитатели палаты №6 и больницы – граждане , из которых состоит общество. В нем есть место несчастным обездоленным, слепцам-тугодумам, блаженным дурачкам (Мойсейка), палачам, тупым воякам (сторож Никита), лицемерам и карьеристам (Хоботов), безответственным гулякам (почтмейстер), праздным философам (Рагин) и, конечно же, восторженным романтикам, отчаянным смельчакам (Громов). Кстати говоря, благодаря последним наш мир все еще существует.
    Почти полный список из ленты. Только сами обозначиться не могут.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 16:59
    -2
    Какой-то туповатый-дефективный и залупообразный этот вагинальный выкидыш Ника Перумова
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 11.09.2020 16:57
    0
    Гармаш аут
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:49
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:47
    Та ок він же ж написав що йому завжди 13 - що з дитини візьмеш. А ти його ще й різними інтимними фактами шокуєш. Спілкуйтеся якось цивілізованіше. Крім нього тут ще діти на форумі можуть бути...
    Какие дети? дети сейчас знают больше взрослых из интернета - а с пидорасами типа форевки общаются только на понятном для них языке.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 16:48
    0
    Почему не 30 или 33 богатыря? Хватило бы и 22-25 с головой. Только харчи лишние переводить.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:47
    -1
    Evil, 11.09.2020 16:45
    Это не у меня проблемы - это проблемы у форевки с детства
    Та ок він же ж написав що йому завжди 13 - що з дитини візьмеш. А ти його ще й різними інтимними фактами шокуєш. Спілкуйтеся якось цивілізованіше. Крім нього тут ще діти на форумі можуть бути...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:46
    0
    Trasher311987, 11.09.2020 16:46
    А ше вы хотели, вы видели новые требования вручения Оскара.
    Теперь приоритет будет даваться картинки если в них будет хотя бы 30 процентов показано на тематику ЛГБТ.
    Картинам не картинкам.))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:43
    Народ у вас що проблеми з сексом якісь. (Evil, Д. Быков... є і ще кілька "персонажів" постійно сидять на форумах). Вам що не дають чи вже не стоїт чи ніколи і не стояв? Чому у вас усі коментарі на один лад. Хтось когось кудись... Ви вважаєте що це дотепно, круто, прикольно? .. Насправді це просто огидно читати, що у "виконанні" вболівальників Динамо, що Шахтаря.
    А ше вы хотели, вы видели новые требования вручения Оскара.
    Теперь приоритет будет даваться картинки если в них будет хотя бы 30 процентов показано на тематику ЛГБТ.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:45
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:43
    Народ у вас що проблеми з сексом якісь. (Evil, Д. Быков... є і ще кілька "персонажів" постійно сидять на форумах). Вам що не дають чи вже не стоїт чи ніколи і не стояв? Чому у вас усі коментарі на один лад. Хтось когось кудись... Ви вважаєте що це дотепно, круто, прикольно? .. Насправді це просто огидно читати, що у "виконанні" вболівальників Динамо, що Шахтаря.
    Это не у меня проблемы - это проблемы у форевки с детства
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:44
    -1
    Trasher311987, 11.09.2020 16:43
    Может это бот?
    Надо его увидеть тогда посмотреть сходится или нет.
    Мы видели его на аватарках на фоне ковра - жалкое зрелище, назвать эту рожу пропитую лицом ну никак нельзя
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:43
    0
    Evil, 11.09.2020 16:31
    31 числа его суркис изнасиловал в детдоме на утренники когда форевка был в костюме вишенки А сейчас все его интим утехи это пялить пуделей за гаражами и сосать у дальнобоев.
    Народ у вас що проблеми з сексом якісь. (Evil, Д. Быков... є і ще кілька "персонажів" постійно сидять на форумах). Вам що не дають чи вже не стоїт чи ніколи і не стояв? Чому у вас усі коментарі на один лад. Хтось когось кудись... Ви вважаєте що це дотепно, круто, прикольно? .. Насправді це просто огидно читати, що у "виконанні" вболівальників Динамо, що Шахтаря.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:43
    0
    Evil, 11.09.2020 16:41
    Таких долбаебов как он не то что в дыныры - в мире на пальцах одной руки посчитать можно
    Может это бот?
    Надо его увидеть тогда посмотреть сходится или нет.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:42
    0
    DKTheBest2, 11.09.2020 16:41
    Піші ісчо. Вже два варіанти видав, які перекреслюють один одного.
    Подожди подожди сейчас он у кожанной флейты спросит что писать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:42
    0
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:39
    Негативные черты числа 31
    Главным недостатком можно считать пессимизм, который мешает видеть светлые стороны каждой ситуации. Еще одно, не слишком приятное качество – это пафостность, которая зачастую проистекает из-за неуверенности в собственных силах. (с)
    Я пафосный грустный подонок
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.09.2020 16:41
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:39
    Негативные черты числа 31
    Главным недостатком можно считать пессимизм, который мешает видеть светлые стороны каждой ситуации. Еще одно, не слишком приятное качество – это пафостность, которая зачастую проистекает из-за неуверенности в собственных силах. (с)
    Піші ісчо. Вже два варіанти видав, які перекреслюють один одного.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:41
    0
    Trasher311987, 11.09.2020 16:39
    Мы с ним с одного региона только по разные стороны баррикад.
    Он за шахтер я за Динамо.
    Не все люди из Донбасса одинаковые
    Таких долбаебов как он не то что в дыныры - в мире на пальцах одной руки посчитать можно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:41
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:39
    Негативные черты числа 31
    Главным недостатком можно считать пессимизм, который мешает видеть светлые стороны каждой ситуации. Еще одно, не слишком приятное качество – это пафостность, которая зачастую проистекает из-за неуверенности в собственных силах. (с)
    Я походу какой то не правильный, если я родился 31 марта.
    Судя по тому что я на ветках пишу, вряд ли можно назвать пессимистичным))??
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:40
    0
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:39
    Негативные черты числа 31
    Главным недостатком можно считать пессимизм, который мешает видеть светлые стороны каждой ситуации. Еще одно, не слишком приятное качество – это пафостность, которая зачастую проистекает из-за неуверенности в собственных силах. (с)
    Слыш ванга заденприводная давай ты свое что-то напишешь а?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:36
    +3
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:25
    Значение числа 31 – предмет, о котором нумерологи говорят с неизменным воодушевлением. Это именно тот редкий случай, когда человек, щедро наделенный творческими способностями, обладает умом, методичностью и целеустремленностью, необходимыми для их реализации. Что и в самом деле случается нечасто. (с)
    Всё вышеописанное, ну явно не про игроков динамо
    "....Это именно тот редкий случай, когда человек, щедро наделенный творческими способностями, обладает умом, методичностью и целеустремленностью, необходимыми для их реализации..." - а реально займається херньою, виписуючи різну єрись - як ти!!!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.09.2020 17:03
    +2
    Якщо Кроти зараз заявлять також 31-го гравця, то у Форевки дупа вибухне.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:28
    +2
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:16
    31 - несчастливое число
    Это у вас от природы?, Или это приходит с практикой?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 16:14
    +2
    лол, русин остаётся в команде.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.09.2020 16:41
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:39
    Негативные черты числа 31
    Главным недостатком можно считать пессимизм, который мешает видеть светлые стороны каждой ситуации. Еще одно, не слишком приятное качество – это пафостность, которая зачастую проистекает из-за неуверенности в собственных силах. (с)
    Піші ісчо. Вже два варіанти видав, які перекреслюють один одного.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:41
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:39
    Негативные черты числа 31
    Главным недостатком можно считать пессимизм, который мешает видеть светлые стороны каждой ситуации. Еще одно, не слишком приятное качество – это пафостность, которая зачастую проистекает из-за неуверенности в собственных силах. (с)
    Я походу какой то не правильный, если я родился 31 марта.
    Судя по тому что я на ветках пишу, вряд ли можно назвать пессимистичным))??
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.09.2020 16:39
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:25
    Значение числа 31 – предмет, о котором нумерологи говорят с неизменным воодушевлением. Это именно тот редкий случай, когда человек, щедро наделенный творческими способностями, обладает умом, методичностью и целеустремленностью, необходимыми для их реализации. Что и в самом деле случается нечасто. (с)
    Всё вышеописанное, ну явно не про игроков динамо
    Чего же вас всех , в цыфирях понимающих , селют всегда в шестую палату ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:39
    +1
    Evil, 11.09.2020 16:36
    А он бамбасянин - у них все наеборот
    Мы с ним с одного региона только по разные стороны баррикад.
    Он за шахтер я за Динамо.
    Не все люди из Донбасса одинаковые
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.09.2020 16:39
    +1
    Evil, 11.09.2020 16:36
    А он бамбасянин - у них все наеборот
    Через задній прохід.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:35
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:33
    С практикой, на тестах Айзенка, Векслера и Равена
    Тест iq это хорошо, но все всегда думали что 13 несчастливое число?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 11.09.2020 16:31
    +1
    Trasher311987, 11.09.2020 16:28
    Это у вас от природы?, Или это приходит с практикой?
    31 числа его суркис изнасиловал в детдоме на утренники когда форевка был в костюме вишенки А сейчас все его интим утехи это пялить пуделей за гаражами и сосать у дальнобоев.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.09.2020 16:31
    +1
    Forever_young_13, 11.09.2020 16:25
    Значение числа 31 – предмет, о котором нумерологи говорят с неизменным воодушевлением. Это именно тот редкий случай, когда человек, щедро наделенный творческими способностями, обладает умом, методичностью и целеустремленностью, необходимыми для их реализации. Что и в самом деле случается нечасто. (с)
    Всё вышеописанное, ну явно не про игроков динамо
    А чим воно нещасливе?
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.09.2020 16:17
    +1
    janu0320, 11.09.2020 16:14
    лол, русин остаётся в команде.
    Больше нападающих тем лучше
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 16:16
    +1
    что такое, никто не захотел арендовать этого супернападача в упл.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 11.09.2020 17:09
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:26
    Бурди навіть у заявці немає - видно серйозно там все в нього... Бажаю швидшого одужання!
    Дозаявка есть
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 17:00
    0
    stopor2016, 11.09.2020 16:39
    Чего же вас всех , в цыфирях понимающих , селют всегда в шестую палату ?
    Оооо. Любитель Чехова тут.))
    Обитатели палаты №6 и больницы – граждане , из которых состоит общество. В нем есть место несчастным обездоленным, слепцам-тугодумам, блаженным дурачкам (Мойсейка), палачам, тупым воякам (сторож Никита), лицемерам и карьеристам (Хоботов), безответственным гулякам (почтмейстер), праздным философам (Рагин) и, конечно же, восторженным романтикам, отчаянным смельчакам (Громов). Кстати говоря, благодаря последним наш мир все еще существует.
    Почти полный список из ленты. Только сами обозначиться не могут.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 11.09.2020 16:57
    0
    Гармаш аут
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 16:48
    0
    Почему не 30 или 33 богатыря? Хватило бы и 22-25 с головой. Только харчи лишние переводить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:46
    0
    Trasher311987, 11.09.2020 16:46
    А ше вы хотели, вы видели новые требования вручения Оскара.
    Теперь приоритет будет даваться картинки если в них будет хотя бы 30 процентов показано на тематику ЛГБТ.
    Картинам не картинкам.))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 16:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 16:43
    Народ у вас що проблеми з сексом якісь. (Evil, Д. Быков... є і ще кілька "персонажів" постійно сидять на форумах). Вам що не дають чи вже не стоїт чи ніколи і не стояв? Чому у вас усі коментарі на один лад. Хтось когось кудись... Ви вважаєте що це дотепно, круто, прикольно? .. Насправді це просто огидно читати, що у "виконанні" вболівальників Динамо, що Шахтаря.
    А ше вы хотели, вы видели новые требования вручения Оскара.
    Теперь приоритет будет даваться картинки если в них будет хотя бы 30 процентов показано на тематику ЛГБТ.
    Ссылка
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