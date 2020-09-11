Подозрение на паховые кольца. Динамо надолго потеряло Тымчика

Защитник получил серьезную травму в матче 2-го тура УПЛ с «Десной»

  • 11.09.2020 22:23
  • 2232 просмотра
  • 13 комментариев
Подозрение на паховые кольца. Динамо надолго потеряло Тымчика
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Защитник «Динамо» Александр Тымчик получил серьезную травму в матче 2-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (0:0).

По имеющимся данным, футболист выбыл надолго. У него подозрение на повреждение паховых колец.

Наставник киевлян Мирча Луческу прокомментировал потерю так: «Как правило, такие травмы очень серьезные, после них быстро не возвращаются на поле».

После того как Тымчик не смог продолжить игру, вместо него на 35-й минуте вышел Илья Забарный и провел дебютный матч за основную команду киевлян.

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 11.09.2020 23:05
    +2
    Выздоровления парню.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.09.2020 23:02
    +1
    Что там у Динамо с тренировочным процессом? Не перегрузили ли часом игроков? Вылетают с жесткими травмами один за другим. Ребятам здоровья и скорейшего восстановления.
    Бурда и Тымчик - серьезные игроки с характером.
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.09.2020 22:53
    -2
    Загнали наших героїв путинськи лозутчики. Отих медиків требо розстриляти вже років, як 5.... Як тільки їхні куратори у нас на Донбасі почали куралесити... А ми усе цинькаїмся з ними.
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    Zloi_Tip1
    online
      Zloi_Tip1, 11.09.2020 22:53
    +1
    OKs100, 11.09.2020 22:38
    Значит восстановится только к лету следующего года.
    через 3 міс. зможе грати, який рік?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.09.2020 22:38
    +1
    Значит восстановится только к лету следующего года.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:38
    -1
    ничего нового, ещё одна травма у динамы. зато +1 отмазка на будущее, сможете фантазировать "вот если бы у нас были все здоровы, мы бы тогда, ууу".
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    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 22:38
    -1
    Такие молодые, а уже калеки.
    Лучше бы в Автодоре асфальтировщиком работал.
    Летом.
    В Херсоне.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 22:35
    0
    Капец просто
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.09.2020 22:35
    -6
    Нет там ничего. Обичная растяжка небольшая
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:34
    +8
    Бля, ну скільки травм-то можна? Тимчик хорош, йому би грати, діло з хлопця буде.
    Непруха повна з тими травмами. Бурду теж шкода ((
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 11.09.2020 22:32
    +7
    Скорейшего выздоровления..
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 22:30
    +5
    Если это так, с Аз он не играет 100%.
    Да и пропустит много.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 11.09.2020 22:27
    -4
    Шикарно(
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:34
    +8
    Бля, ну скільки травм-то можна? Тимчик хорош, йому би грати, діло з хлопця буде.
    Непруха повна з тими травмами. Бурду теж шкода ((
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 11.09.2020 22:32
    +7
    Скорейшего выздоровления..
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 22:30
    +5
    Если это так, с Аз он не играет 100%.
    Да и пропустит много.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 11.09.2020 23:05
    +2
    Выздоровления парню.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.09.2020 23:02
    +1
    Что там у Динамо с тренировочным процессом? Не перегрузили ли часом игроков? Вылетают с жесткими травмами один за другим. Ребятам здоровья и скорейшего восстановления.
    Бурда и Тымчик - серьезные игроки с характером.
    Ссылка
    Zloi_Tip1
    online
      Zloi_Tip1, 11.09.2020 22:53
    +1
    OKs100, 11.09.2020 22:38
    Значит восстановится только к лету следующего года.
    через 3 міс. зможе грати, який рік?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.09.2020 22:38
    +1
    Значит восстановится только к лету следующего года.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 22:35
    0
    Капец просто
    Ссылка
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