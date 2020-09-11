Подозрение на паховые кольца. Динамо надолго потеряло Тымчика

Защитник «Динамо» Александр Тымчик получил серьезную травму в матче 2-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (0:0).
По имеющимся данным, футболист выбыл надолго. У него подозрение на повреждение паховых колец.
Наставник киевлян Мирча Луческу прокомментировал потерю так: «Как правило, такие травмы очень серьезные, после них быстро не возвращаются на поле».
После того как Тымчик не смог продолжить игру, вместо него на 35-й минуте вышел Илья Забарный и провел дебютный матч за основную команду киевлян.
Источник — Twitter
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Бурда и Тымчик - серьезные игроки с характером.
Лучше бы в Автодоре асфальтировщиком работал.
Летом.
В Херсоне.
Непруха повна з тими травмами. Бурду теж шкода ((
Да и пропустит много.
Непруха повна з тими травмами. Бурду теж шкода ((
Да и пропустит много.
Бурда и Тымчик - серьезные игроки с характером.
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