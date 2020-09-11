В Украине разрешили проводить матчи клубов и сборных с болельщиками

Еврокубки могут пройти с фанами на трибунах

  • 11.09.2020 15:11
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В Украине разрешили проводить матчи клубов и сборных с болельщиками
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола получила разрешение от Министерства охраны здоровья проводить международные матчи клубов и сборных с болельщиками.

Если матч проходит в зеленой или желтой зоне опасности распространения коронавируса, то должны быть выполнены условия размещения 1 человека на 5 кв. метров, а также социальное дистанцирование.

Если же матч проходит в оранжевой или красной зоне, то на таком мероприятии не должно присутствовать больше 220 человек.

Вероятно, на ближайших матчах еврокубков (квалификация Лиги чемпионов и Лиги Европы) украинские клубы смогут частично заполнять арены. Это же касается матчей сборной Украины в Лиге наций.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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