В Украине разрешили проводить матчи клубов и сборных с болельщиками

Украинская ассоциация футбола получила разрешение от Министерства охраны здоровья проводить международные матчи клубов и сборных с болельщиками.

Если матч проходит в зеленой или желтой зоне опасности распространения коронавируса, то должны быть выполнены условия размещения 1 человека на 5 кв. метров, а также социальное дистанцирование.

Если же матч проходит в оранжевой или красной зоне, то на таком мероприятии не должно присутствовать больше 220 человек.

Вероятно, на ближайших матчах еврокубков (квалификация Лиги чемпионов и Лиги Европы) украинские клубы смогут частично заполнять арены. Это же касается матчей сборной Украины в Лиге наций.