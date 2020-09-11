В Украине разрешили проводить матчи клубов и сборных с болельщиками

Украинская ассоциация футбола получила разрешение от Министерства охраны здоровья проводить международные матчи клубов и сборных с болельщиками.
Если матч проходит в зеленой или желтой зоне опасности распространения коронавируса, то должны быть выполнены условия размещения 1 человека на 5 кв. метров, а также социальное дистанцирование.
Если же матч проходит в оранжевой или красной зоне, то на таком мероприятии не должно присутствовать больше 220 человек.
Вероятно, на ближайших матчах еврокубков (квалификация Лиги чемпионов и Лиги Европы) украинские клубы смогут частично заполнять арены. Это же касается матчей сборной Украины в Лиге наций.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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