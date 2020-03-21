ШЕВЧЕНКО: «Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился фотографиями фасада здания Киевской городской государственной администрации, который был подсвечен в цвета итальянского флага.

«Украина поддерживает Италию в борьбе с COVID-19», – написал Шевченко в твиттере, прикрепив фотографии.

Отметим, что только в пятницу в Италии от коронавируса умерли 793 человека.

Напомним, Андрей Шевченко лучшие годы своей карьеры футболиста провел в «Милане».

Ранее сообщалось, что у Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус.