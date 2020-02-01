Динамо избавилось от Родригеша. Последний день трансферного окна.

Sport.ua в режиме нон-стоп следит за трансферами 31-го января

  • 01.02.2020 08:19
  • 39741 просмотр
  • 8 комментариев
Динамо избавилось от Родригеша. Последний день трансферного окна.

В ночь с пятницу на субботу, с 31-го января по 1-е февраля, в большинстве чемпионатов Европы закрывается зимнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня зимнего трансферного окна в режиме онлайн.

В Украине трансферное окно будет открыто до 28-го февраля.

01:45: 31-летний хавбек Николас Гайтан на правах свободного агента перешел в «Лилль». Его предыдущим клубом был «Чикаго Файр» из МЛС.

23:10. «Манчестер Юнайтед» подписал 30-летнего форварда «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало. Аренда до конца сезона с опцией выкупа.

23:08. «Динамо» отпустило Карлоса Самбрано. Игрок перешел в «Боку Хуниорс», которая выкупила контракт игрока.

22:10. «Ювентус» отдал Марко Пьяцу в аренду в «Андерлехт». 24-летний хорват пробудет в аренде до конца сезона, при этом у бельгийского клуба не будет права на выкуп игрока.

Сообщается, что «Андерлехт» может продлить аренду вингера на год, если игрок сам того захочет. В текущем сезоне Пьяца не провел ни одного матча из-за травмы.

 

 

22:05. «Милан» взял в аренду 20-летнего полузащитника «Андерлехта» Алексиса Салемакерса. Соглашение предполагает обязательство выкупа контракта бельгийца при выполнении определенных условий.

 

 

21:17. Дортмундская «Боруссия» усилилась хавбеком Эмре Джаном, который выступал за итальянский «Ювентус». Немецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа. 

21:02. «Барселона» подписала полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса. Футболист присоединится к каталонскому клубу 1 июля 2020 года.

20:23. 23-летний защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо, который является конкурентом украинца Александра Зинченко, на правах аренды перешел в «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до конца сезона.

19:50. 28-летний украинский полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко на правах аренды продолжит карьеру в «Кортрейке», за который выступал с 2017 по 2018 год. Арендное соглашение Макаренко рассчитано до лета 2021 года. Также «Кортрейк» будет иметь право выкупа.

19:17. Венгерский «Ференцварош» избавился от арендованного у донецкого «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко. Аренда была рассчитана до конца сезона 2019/20, но руководство «Ференцвароша» решило досрочно прервать соглашение.

19:00. В чемпионате Германии закрылось трансферное окно.

18:55. 28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко в ближайшее время покинет бельгийский «Андерлехт». Украинец на правах аренды вернется в «Кортрейк».

18:41. «Динамо» отправило форварда Жерсона Родригеша в турецкий «Анкарагюджю».

18:30. Миланский «Интер» подписал 18-летнего форварда «Насьоналя» Мартина Сатриано. Талантливый уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за молодежную команду миланского клуба.

18:12. Нападающий французского «Монпелье» Петар Шкулетич перешел в турецкий «Сивасспор». Финансовые детали сделки не разглашаются.

17:00. Николай Матвиенко пока остается в «Шахтере». Артета подтвердил, что зимой «канониры» с трансферами закончили.

16:54. «Манчестер Юнайтед» провернул трансфер на перспективу, выкупив контракт голкипера сборной Англии U-20 Натана Бишопа у клуба третьего дивизиона «Саутэнда». Соглашение подписано на 2,5 года.

 

 

16:42.  Кейсуке Хонда перешел в «Ботафого». Последним клубом опытного японца был «Витесс».

 

 

16:41. Эдинсон Кавани остается в ПСЖ как минимум до лета. Тренер парижан Томас Тухель подтвердил, что клуб никого сегодня не продаст.

16:10. «Герта» подписала 20-летнего бразильца Матеаса Кунью, который ранее выступал за «Лейпциг».

15:48. Оливье Жиру никуда не уходит. Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о продаже форварда.

15:05. 32-летний форвард Кевин-Принс Боатенг перейдет из «Фиорентины» в «Бешикташ» на правах аренды.

14:21. Янник Карраско вернулся в «Атлетико». Атакующий хавбек, выступавший в Китае, на правах аренды снова будет играть за мадридскую команду.

14:10. «Вест Бромвич» подписал 31-летнего форварда сборной Польши Камиля Гросицки. Ранее Гросицки защищал цвета «Халла».

13:59. «Барселона» подписала форварда «Браги» Франсиско Тринкао за 31 миллион евро. Игрок перейдет в каталонскую команду летом.

13:32. 33-летний французский форвард «Челси» Оливье Жиру может покинуть английский клуб в последний день трансферного окна. Футболистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лацио».

13:04. Тем временем, лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает сегодня оформить переход 30-летнего вингера «Реала» Гарета Бэйла, выступавшего в составе «шпор» с 2007-го по 2013-й годы.

12:49. Лондонский «Арсенал» подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко. На этот раз это Седрик Соареш из «Саутгемптона».

12:39. Карикатурист Омар Момани пошутил над 25-летним португальским хавбеком Бруну Фернандешем, который ранее перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

11:05. «Боруссия» Дортмунд арендует полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана с правом выкупа. Немецкий клуб решил не покупать игрока этой зимой, отложив окончательное решение до будущего лета.

08:14. «Манчестер Сити» купит 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто. Английский клуб отдаст за футболиста «Коритибы» €9+6 миллионов.

07:45. Родригес перешел в ПСВ из «Милана». Швейцарский футболист будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды.

05:19. Карраско вернется в «Атлетико». 26-летний полузащитник китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско близок к возвращению в мадридский клуб.

03:39. «Ньюкасл» арендовал Роуза до конца сезона. 29-летний защитник «Тоттенхэма» в ближайшие месяцы будет защищать цвета «сорок».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Akella_147
    Akella_147, 01.02.2020 08:44
    0
    Вот для интереса, купи штольня его, продали бы потом за 50 лямов..ведь хороший игрок, но с ним надо работать, а этого делать в ДК не хотят
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 08:29
    0
    Lobanovskiy_V, 01.02.2020 00:25
    Избавились?)))Рекламы куча, а статей нормальных нет...Авторов не хватает?
    кому из авторов нужно это непотребство с фотками силиконовых лядей каждый день? тут только один норм тс остался
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 01.02.2020 06:56
    0
    Міг би не погано грати, мені так здається, але...
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
    online
      Lobanovskiy_V, 01.02.2020 00:25
    0
    Избавились?)))Рекламы куча, а статей нормальных нет...Авторов не хватает?
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 31.01.2020 23:07
    -1
    Спорт. Уа, в своём Спирт. Угаре, такие заголовки писать, тьфу на вас, редакторы!!!
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    kerch30
      kerch30, 31.01.2020 21:39
    -1
    Самий сильний игрок бил
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    Саша Петрик
      Саша Петрик, 31.01.2020 21:13
    +3
    Та вообще фантастика, а не трансферная политика у дк. Сначала берём потом думаем куда воткнуть
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 31.01.2020 20:13
    -5
    Тайсон: Большую несправедливость можно решить тремя способами: я показываю средний палец самому себе, я показываю средний палец лохметову (ПОКА не сделаю), я показываю средний палец лохметову, когда буду уже отпущен на волю (сделаю, когда буду играть за пределами Украины).
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 31.01.2020 21:13
    +3
    Та вообще фантастика, а не трансферная политика у дк. Сначала берём потом думаем куда воткнуть
    Ссылка
    Akella_147
    Akella_147, 01.02.2020 08:44
    0
    Вот для интереса, купи штольня его, продали бы потом за 50 лямов..ведь хороший игрок, но с ним надо работать, а этого делать в ДК не хотят
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 08:29
    0
    Lobanovskiy_V, 01.02.2020 00:25
    Избавились?)))Рекламы куча, а статей нормальных нет...Авторов не хватает?
    кому из авторов нужно это непотребство с фотками силиконовых лядей каждый день? тут только один норм тс остался
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 01.02.2020 06:56
    0
    Міг би не погано грати, мені так здається, але...
    Ссылка
    Lobanovskiy_V
    online
      Lobanovskiy_V, 01.02.2020 00:25
    0
    Избавились?)))Рекламы куча, а статей нормальных нет...Авторов не хватает?
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