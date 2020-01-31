Барселона подписала хавбека Фернандеса

21-летний бразилец присоединится к каталонскому клубу лишь летом

  • 31.01.2020 20:56
  • 234 просмотра
  • 0 комментариев
Барселона подписала хавбека Фернандеса
© Twitter

Каталонская «Барселона» подписала полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса. Клубы достигли договоренности о трансфере. Футболист присоединится к каталонскому клубу 1 июля 2020 года.

Сумма трансфера составила 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с клубом пятилетний контракт. Сумма отступных за футболиста установлена в размере 300 млн евро.

Отметим, что в минувшем сезоне Фернандес провел за «Палмейрас» 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч.

Напомним, ранее «Барселона» подписала форварда «Браги».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Барселона

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности