Барселона подписала хавбека Фернандеса

Каталонская «Барселона» подписала полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса. Клубы достигли договоренности о трансфере. Футболист присоединится к каталонскому клубу 1 июля 2020 года.

Сумма трансфера составила 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с клубом пятилетний контракт. Сумма отступных за футболиста установлена в размере 300 млн евро.

Отметим, что в минувшем сезоне Фернандес провел за «Палмейрас» 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч.

Напомним, ранее «Барселона» подписала форварда «Браги».