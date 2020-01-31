Барселона подписала хавбека Фернандеса

Каталонская «Барселона» подписала полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса. Клубы достигли договоренности о трансфере. Футболист присоединится к каталонскому клубу 1 июля 2020 года.
Сумма трансфера составила 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с клубом пятилетний контракт. Сумма отступных за футболиста установлена в размере 300 млн евро.
Отметим, что в минувшем сезоне Фернандес провел за «Палмейрас» 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч.
Напомним, ранее «Барселона» подписала форварда «Браги».
Источник — ФК Барселона
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