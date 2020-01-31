Матвиенко пока остается в Шахтере. Арсенал закончил с трансферами

Клуб успел подписать двух защитников

  • 31.01.2020 16:50
  • 1854 просмотра
  • 4 комментария
Матвиенко пока остается в Шахтере. Арсенал закончил с трансферами
© shakhtar.com

Тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что до завершения трансферного окна сегодня вечером клуб не планирует больше никого подписывать.

Ранее лондонцев связывали с защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко, однако вместо украинца «Арсенал» подписал защитников Седрика Соареша и Пабло Мари.

Похоже, как минимум до лета Матвиенко остается в «Шахтере».

«Еще подписания сегодня? Никогда не говори никогда, но мы свою работу на трансферном рынке сделали. Поэтому, думаю, больше никого не подпишем», - сказал Артета.

Контракт Матвиенко истекает в середине 2021 года, поэтому «Шахтеру» в ближайшее время нужно или продлить договор, и продать игрока с максимально возможной выгодой.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    WladWest
    WladWest, 31.01.2020 17:28
    0
    А Арс в курсах, что кротярня уже все с ним согласовала по переходу Матвея?
    Ссылка
    Ruud
      Ruud, 31.01.2020 17:19
    +1
    а никто в этом и не сомневался
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    Дід Піхто
      Дід Піхто , 31.01.2020 17:18
    +2
    Что и требовалось доказать. Я с самого начала говорил что всё это туфта и никакого Матвиенка в Лондонском Арсенале не будет. Да все здравомыслящие люди понимали и знали это. Зато знатно попиарили посредственного игрока А как болельщики шлака говном исходили в адрес Динамо, мол "завидуйте дырявые. Мы продаём Матвиенка за 30 лямов, а кого вы продали и т д" Ну что , перешёл ваш Матвиенко в Арсенал, можно начинать завидовать??
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    nicksaf
      nicksaf, 31.01.2020 17:16
    0
    Пока, ага пока.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 31.01.2020 17:18
    +2
    Что и требовалось доказать. Я с самого начала говорил что всё это туфта и никакого Матвиенка в Лондонском Арсенале не будет. Да все здравомыслящие люди понимали и знали это. Зато знатно попиарили посредственного игрока А как болельщики шлака говном исходили в адрес Динамо, мол "завидуйте дырявые. Мы продаём Матвиенка за 30 лямов, а кого вы продали и т д" Ну что , перешёл ваш Матвиенко в Арсенал, можно начинать завидовать??
    Ссылка
    Ruud
      Ruud, 31.01.2020 17:19
    +1
    а никто в этом и не сомневался
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 31.01.2020 17:28
    0
    А Арс в курсах, что кротярня уже все с ним согласовала по переходу Матвея?
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 31.01.2020 17:16
    0
    Пока, ага пока.
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