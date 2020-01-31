Матвиенко пока остается в Шахтере. Арсенал закончил с трансферами

Тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что до завершения трансферного окна сегодня вечером клуб не планирует больше никого подписывать.
Ранее лондонцев связывали с защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко, однако вместо украинца «Арсенал» подписал защитников Седрика Соареша и Пабло Мари.
Похоже, как минимум до лета Матвиенко остается в «Шахтере».
«Еще подписания сегодня? Никогда не говори никогда, но мы свою работу на трансферном рынке сделали. Поэтому, думаю, больше никого не подпишем», - сказал Артета.
Контракт Матвиенко истекает в середине 2021 года, поэтому «Шахтеру» в ближайшее время нужно или продлить договор, и продать игрока с максимально возможной выгодой.
Источник — Sky Sports
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