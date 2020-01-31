Дортмундская Боруссия арендовала Эмре Джана у Ювентуса

Дортмундская «Боруссия» усилилась хавбеком Эмре Джаном, который выступал за итальянский «Ювентус».
Немецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
Эмре Джан играл за «Ювентус» с лета 2018 года после перехода из «Ливерпуля». В этом сезоне он сыграл 8 матчей за туринцев.
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Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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