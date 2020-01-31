Дортмундская Боруссия арендовала Эмре Джана у Ювентуса

Немецкий клуб арендовал 26-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа

  • 31.01.2020 21:17
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Дортмундская Боруссия арендовала Эмре Джана у Ювентуса
© Боруссия Д. Эмре Джан

Дортмундская «Боруссия» усилилась хавбеком Эмре Джаном, который выступал за итальянский «Ювентус».

Немецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

Эмре Джан играл за «Ювентус» с лета 2018 года после перехода из «Ливерпуля». В этом сезоне он сыграл 8 матчей за туринцев.

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Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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