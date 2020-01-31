Боруссия арендует Джана с правом выкупа

Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию хавбека «Ювентуса» Эмре Джана.
Как сообщает итальянская пресса, немецкий клуб арендует футболиста до конца сезона. Также «Боруссия» будет иметь право обязательного выкупа футболиста.
Эмре защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018-го года после перехода из «Ливерпуля».
В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» готовы подписать Джана.
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Источник — Football-Italia
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