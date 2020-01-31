Боруссия арендует Джана с правом выкупа

Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию хавбека «Ювентуса» Эмре Джана.

Как сообщает итальянская пресса, немецкий клуб арендует футболиста до конца сезона. Также «Боруссия» будет иметь право обязательного выкупа футболиста.

Эмре защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018-го года после перехода из «Ливерпуля».

В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» готовы подписать Джана.