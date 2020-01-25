Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы подписать Джана

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на хавбека «Ювентуса» Эмре Джана.

Как сообщает Sports Mole, английские клубы готовы подписать футболиста до конца январского трансферного окна.

Напомним, что Джан с 2014 по 2018 год играл в Англии за «Ливерпуль».

В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».