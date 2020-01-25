Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы подписать Джана

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на хавбека «Ювентуса» Эмре Джана.
Как сообщает Sports Mole, английские клубы готовы подписать футболиста до конца январского трансферного окна.
Также Джана также хочет купить дортмундская «Боруссия». Ранее немецкий клуб предложил за футболиста 18 млн евро.
Напомним, что Джан с 2014 по 2018 год играл в Англии за «Ливерпуль».
В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sports Mole
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.