Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы подписать Джана

Полузащитник «Ювентуса» может вернуться в Англию

  • 25.01.2020 18:10
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Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы подписать Джана
© XINHUA/REX. Эмре Джан
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на хавбека «Ювентуса» Эмре Джана.
 
Как сообщает Sports Mole, английские клубы готовы подписать футболиста до конца январского трансферного окна.
 
Также Джана также хочет купить дортмундская «Боруссия». Ранее немецкий клуб предложил за футболиста 18 млн евро.
 
Напомним, что Джан с 2014 по 2018 год играл в Англии за «Ливерпуль».
 
В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».
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Источник — Sports Mole

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