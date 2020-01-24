Боруссия предложила за Джана 18 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» решительно настроена подписать хавбека «Ювентуса» Эмре Джана.
Немецкий клуб готов предложить за 26-летнего хавбека 18 млн евро. Однако туринцы хотят за игрока 25-30 млн евро.
Также игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять своего хавбека Бернардески на Ивана Ракитича.
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Источник — Football-Italia
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