Барселона дает Ракитича и 10 млн евро за Бернардески

Барселона» и «Ювентус» могут провернуть обмен футболистами.
Как сообщает итальянская пресса, каталонцы предложили обменять Федерико Бернардески на Ивана Ракитича. Также каталонцы готовы доплатить 10 млн евро. Но «Ювентус» отклонил это предложение. Отмечается, что «бьянконери» согласятся на обмен, если «сине-гранатовые» предложат на 10 млн больше.
Отметим, что «Ювентус» с лета интересуется Ракитичем. Ранее сам игрок заявлял, что хочет продолжить играть в «Барселоне».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Tuttomercatoweb.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.