Барселона дает Ракитича и 10 млн евро за Бернардески

Барселона» и «Ювентус» могут провернуть обмен футболистами.

Как сообщает итальянская пресса, каталонцы предложили обменять Федерико Бернардески на Ивана Ракитича. Также каталонцы готовы доплатить 10 млн евро. Но «Ювентус» отклонил это предложение. Отмечается, что «бьянконери» согласятся на обмен, если «сине-гранатовые» предложат на 10 млн больше.