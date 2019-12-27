Иван РАКИТИЧ: «Все мои мысли сконцентрированы на Барселоне»

31-летний хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич заявил, что не хочет менять клубную прописку.

«Самый важный вопрос: могу ли я играть в «Барселоне»? Если могу, то «Барселона» - лучшее место для меня. Посмотрим, что произойдёт. Я здесь уже пять с половиной лет. Я прожил самые важные дни в Барселоне, но убеждён, что лучшее ждёт меня впереди.

Все мои мысли сконцентрированы на «Барселоне». Конечно, в футболе нужно быть готовым ко всему, но моя цель - остаться здесь. Я очень рад и горд выступать за этот клуб», - сказал Ракитич.