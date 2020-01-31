Интер подписал 18-летнего форварда Насьоналя

Миланский «Интер» подписал 18-летнего форварда уругвайского «Насьоналя» Мартина Сатриано.
По данным источника, талантливый уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за молодежную команду миланского клуба.
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Источник — ФК Интер
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