Карраско вернется в Атлетико

Хавбек китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско близок к возвращению в Европу.
По данным известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, 26-летний бельгиец в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико».
В этом сезоне Карраско забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 25 матчах чемпионата Китая. Карраско уже выступал за «Атлетико» с 2015 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать Карраско.
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Источник — Twitter
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