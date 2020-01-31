Карраско вернется в Атлетико

Хавбек китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско близок к возвращению в Европу.

По данным известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, 26-летний бельгиец в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико».

В этом сезоне Карраско забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 25 матчах чемпионата Китая. Карраско уже выступал за «Атлетико» с 2015 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать Карраско.