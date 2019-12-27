Наполи может подписать Карраско

Хавбек китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско может вернуться в Европу.

По данным источника, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы в «Наполи». На данный момент неаполитанцы изучают варианты трансфера Карраско.

Отмечается, что сам полузащитник готов к возвращению в Европу, так как недавно вступил в конфликт с руководством китайского клуба.

В этом сезоне Карраско забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 25 матчах чемпионата Китая.