Наполи может подписать Карраско

Хавбек китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско может вернуться в Европу.
По данным источника, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы в «Наполи». На данный момент неаполитанцы изучают варианты трансфера Карраско.
Отмечается, что сам полузащитник готов к возвращению в Европу, так как недавно вступил в конфликт с руководством китайского клуба.
В этом сезоне Карраско забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 25 матчах чемпионата Китая.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к трансферу Карраско.
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Источник — Calciomercato
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