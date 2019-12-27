Наполи может подписать Карраско

Бельгиец может продолжить карьеру в Серии А

  • 27.12.2019 18:23
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Наполи может подписать Карраско
© instagram.com/yannickferreiracarrasco
Хавбек китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско может вернуться в Европу.
 
По данным источника, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы в «Наполи». На данный момент неаполитанцы изучают варианты трансфера Карраско. 
 
Отмечается, что сам полузащитник готов к возвращению в Европу, так как недавно вступил в конфликт с руководством китайского клуба.
 
В этом сезоне Карраско забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 25 матчах чемпионата Китая.
 
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Источник — Calciomercato

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