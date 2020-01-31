Родригес перешел в ПСВ

«Милан» отправил своего защитника Рикардо Родригеса в ПСВ. Нидерландский клуб арендовал футболиста до конца сезона.

Включает ли арендное соглашение пункт о выкупе, неизвестно.

Родригес защищает цвета «Милана» с лета 2017-го года после перехода из немецкого «Вольфсбурга» за €15 миллионов. В текущем сезоне Рикардо провел за «Милан» всего 5 матчей в Серии А.

В активе Родригеса 71 матч в составе сборной Швейцарии, где он забил 8 мячей.

Ранее «Милан» продал Пентека в «Герту».