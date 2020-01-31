Бешикташ подпишет Боатенга

32-летний ганский форвард «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перейдет в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.
Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона, после чего стамбульский клуб сможет выкупить контракт игрока.
В текущем сезоне Боатенг провел за «Фиорентину» 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
Контракт Боатенга с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.
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Источник — Sky Sport Italia
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