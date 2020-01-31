Бешикташ подпишет Боатенга

32-летний ганский форвард «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перейдет в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона, после чего стамбульский клуб сможет выкупить контракт игрока.

В текущем сезоне Боатенг провел за «Фиорентину» 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт Боатенга с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.