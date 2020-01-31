Макаренко уйдет в аренду в Кортрейк

Украинский защитник вернется в бывший клуб

  • 31.01.2020 18:45
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  • 1 комментарий
Макаренко уйдет в аренду в Кортрейк
© sportime.gr. Евгений Макаренко

28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко в ближайшее время покинет бельгийский «Андерлехт». По данным источника, украинец на правах аренды продолжит карьеру в «Кортрейке».

Макаренко защищает цвета «Андерлехта» с лета 2018-го года после перехода из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего трижды попав в заявку команды.

Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» намерен избавиться от Макаренко.

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Источник — Voetbalkrant

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 31.01.2020 19:17
    0
    Прямо нарасхват ...
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 31.01.2020 19:17
    0
    Прямо нарасхват ...
    Ссылка
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