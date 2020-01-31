Макаренко уйдет в аренду в Кортрейк

28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко в ближайшее время покинет бельгийский «Андерлехт». По данным источника, украинец на правах аренды продолжит карьеру в «Кортрейке».
Макаренко защищает цвета «Андерлехта» с лета 2018-го года после перехода из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего трижды попав в заявку команды.
Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Андерлехт» намерен избавиться от Макаренко.
Источник — Voetbalkrant
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