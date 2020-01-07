Андерлехт намерен избавиться от Макаренко

Бельгийский клуб выставил украинского футболиста на трансфер

  • 07.01.2020 15:13
  • 1608 просмотров
  • 2 комментария
Андерлехт намерен избавиться от Макаренко
© sportime.gr. Евгений Макаренко

28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко может покинуть бельгийский «Андерлехт» этой зимой. Клуб выставил футболиста на трансфер.

Макаренко защищает цвета «Андерлехта» с лета 2018-го года после перехода из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего дважды попав в заявку команды.

Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.

В активе Макаренко 4 матча за национальную сборную Украины.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    ARTA LC
    online
      ARTA LC, 07.01.2020 15:51
    0
    DKTheBest2, 07.01.2020 15:32
    Судя по-заголовку, Андерлехт собирается отравить, утопить, застрелить или повесить Макаренка.
    Тоже так подумал
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.01.2020 15:32
    +3
    Судя по-заголовку, Андерлехт собирается отравить, утопить, застрелить или повесить Макаренка.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.01.2020 15:32
    +3
    Судя по-заголовку, Андерлехт собирается отравить, утопить, застрелить или повесить Макаренка.
    Ссылка
    ARTA LC
    online
      ARTA LC, 07.01.2020 15:51
    0
    DKTheBest2, 07.01.2020 15:32
    Судя по-заголовку, Андерлехт собирается отравить, утопить, застрелить или повесить Макаренка.
    Тоже так подумал
    Ссылка
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