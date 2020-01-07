Андерлехт намерен избавиться от Макаренко

28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко может покинуть бельгийский «Андерлехт» этой зимой. Клуб выставил футболиста на трансфер.

Макаренко защищает цвета «Андерлехта» с лета 2018-го года после перехода из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего дважды попав в заявку команды.

Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.

В активе Макаренко 4 матча за национальную сборную Украины.