Андерлехт намерен избавиться от Макаренко

28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко может покинуть бельгийский «Андерлехт» этой зимой. Клуб выставил футболиста на трансфер.
Макаренко защищает цвета «Андерлехта» с лета 2018-го года после перехода из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего дважды попав в заявку команды.
Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.
В активе Макаренко 4 матча за национальную сборную Украины.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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