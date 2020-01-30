Тоттенхэм подпишет Бэйла, если он согласится на понижение зарплаты

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» намерен купить форварда мадридского «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Как отмечает Daily Mail, руководство «шпор» готово подписать футболиста, если тот пойдет на понижение зарплаты. Также «Тоттенхэм» не собирается платить за Бэйла большую сумму.

Напомним, Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.

В этом сезоне на счету Бэйла три гола и два ассиста в 15 играх.

Ранее сообщалось, что Бэйла хочет подписать «Манчестер Юнайтед».