Манчестер Юнайтед нацелился на Гарета Бэйла

«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться полузащитником «Реала» Гарета Бэйла.
Испанская пресса утверждает, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер. Бэйл рассматривается в качестве замены травмированному Маркусу Рэшфорду.
Отметим, что в этом сезоне Бэйл сыграл 14 матчей за «Реал», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Бэйла хочет подписать «Тоттенхэм».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Todomercadoweb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.