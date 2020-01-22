Тоттенхэм ведет переговоры с Реалом по трансферу Бэйла

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» намерен купить форварда мадридского «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарета Бэйла.

По данным источника, президенты клубов обсудили потенциальный переход 30-летнего игрока в Мадриде.

Сообщается, что «шпоры» готовы арендовать Бэйла, если «Реал» захочет выручить с продажи валлийца 30 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Бэйл сыграл 14 матчей за «Реал», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Напомним, Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.