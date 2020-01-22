Тоттенхэм ведет переговоры с Реалом по трансферу Бэйла

Валлиец может вернуться в стан «шпор»

  • 22.01.2020 15:29
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Тоттенхэм ведет переговоры с Реалом по трансферу Бэйла
© 90Min. Гарет Бэйл
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» намерен купить форварда мадридского «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарета Бэйла.
 
По данным источника, президенты клубов обсудили потенциальный переход 30-летнего игрока в Мадриде. 
 
Сообщается, что «шпоры» готовы арендовать Бэйла, если «Реал» захочет выручить с продажи валлийца 30 миллионов евро.
 
Отметим, что в этом сезоне Бэйл сыграл 14 матчей за «Реал», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Напомним, Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.
 
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Источник — El Chiriguito

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