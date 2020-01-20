Бэйл не собирается уходить в аренду

Валлиец готов сменить клубную прописку только на постоянной основе

  • 20.01.2020 20:18
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Бэйл не собирается уходить в аренду
© 90Min. Гарет Бэйл
30-летний форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл не собирается покидать клуб на правах аренды. 
 
Валлиец покинет «сливочных» только в том случае, если какой-либо клуб предложит постоянный трансфер, контракт которого игрок посчитает приемлемым для себя.
 
В этом сезоне Бэйл сыграл 14 матчей за «Реал», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
 
Ранее сообщалось, что Бэйл не покинет «Реал» в январе.
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Источник — BBC

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