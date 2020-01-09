Бэйл не покинет Реал в январе

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент останется в Мадриде минимум до лета.
По словам Барнетта существует малая вероятность, что Бэйл покинет «Реал» и по окончании сезона.
В этом сезоне Бэйл сыграл 14 матчей за «Реал», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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Источник — ESPN
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