ОФИЦИАЛЬНО: Макаренко вернулся в Кортрейк

28-летний полузащитник Евгений Макаренко покинул бельгийский «Андерлехт». Украинец на правах аренды продолжит карьеру в «Кортрейке», за который выступал с 2017 по 2018 год.

Арендное соглашение Макаренко рассчитано до лета 2021 года. Также «Кортрейк» будет иметь право выкупа.

Макаренко перешел в «Андерлехт» летом 2018 года из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего трижды попав в заявку команды.

Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.