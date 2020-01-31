ОФИЦИАЛЬНО: Макаренко вернулся в Кортрейк

28-летний полузащитник Евгений Макаренко покинул бельгийский «Андерлехт». Украинец на правах аренды продолжит карьеру в «Кортрейке», за который выступал с 2017 по 2018 год.
Арендное соглашение Макаренко рассчитано до лета 2021 года. Также «Кортрейк» будет иметь право выкупа.
Макаренко перешел в «Андерлехт» летом 2018 года из «Кортрейка». Нынешний сезон получается для украинца очень неудачным — он не сыграл за первую команду «Андерлехта» ни одного матча, всего трижды попав в заявку команды.
Контракт Макаренко с «Андерлехтом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.
Источник — ФК Кортрейк
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