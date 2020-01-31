Манчестер Сити отдал конкурента Зинченко в аренду в РБ Лейпциг

23-летний защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо на правах аренды перешел в «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Анхелиньо является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Отметим, что в этом сезоне Анхелиньо провел 13 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых сделал 2 результативные передачи.

«РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в активе 40 очков.

Напомним, ранее другой конкурент Зинченко в «Ман Сити» Менди получил повреждение.