Манчестер Сити отдал конкурента Зинченко в аренду в РБ Лейпциг

23-летний защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо на правах аренды перешел в «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Анхелиньо является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.
Отметим, что в этом сезоне Анхелиньо провел 13 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых сделал 2 результативные передачи.
«РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в активе 40 очков.
Напомним, ранее другой конкурент Зинченко в «Ман Сити» Менди получил повреждение.
Источник — РБ Лейпциг
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