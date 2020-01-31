Манчестер Сити отдал конкурента Зинченко в аренду в РБ Лейпциг

Анхелиньо до конца сезона будет выступать в Бундеслиге

  • 31.01.2020 20:19
  • 2437 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Сити отдал конкурента Зинченко в аренду в РБ Лейпциг
© РБ Лейпциг. Анхелиньо

23-летний защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо на правах аренды перешел в «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Анхелиньо является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Отметим, что в этом сезоне Анхелиньо провел 13 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых сделал 2 результативные передачи.

«РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в активе 40 очков.

Напомним, ранее другой конкурент Зинченко в «Ман Сити» Менди получил повреждение.

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Источник — РБ Лейпциг

(6 голосов)

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Комментарии
    Tasha19
      Tasha19, 31.01.2020 20:53
    0
    digsum, 31.01.2020 20:34
    Это не конкурент. Главный конкурент Зины - это эксперименты Пепа, когда на левый фланг он ставит Канселу, который правый защитник
    С Кансело нужно что то делать, купили то его за немалые деньги, а он пока не оправдывает, что как ПЗ ничего особенного, и как ЛЗ походу тоже самое.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 31.01.2020 20:34
    0
    Это не конкурент. Главный конкурент Зины - это эксперименты Пепа, когда на левый фланг он ставит Канселу, который правый защитник
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 31.01.2020 20:53
    0
    digsum, 31.01.2020 20:34
    Это не конкурент. Главный конкурент Зины - это эксперименты Пепа, когда на левый фланг он ставит Канселу, который правый защитник
    С Кансело нужно что то делать, купили то его за немалые деньги, а он пока не оправдывает, что как ПЗ ничего особенного, и как ЛЗ походу тоже самое.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 31.01.2020 20:34
    0
    Это не конкурент. Главный конкурент Зины - это эксперименты Пепа, когда на левый фланг он ставит Канселу, который правый защитник
    Ссылка
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