Конкурент Зинченко в Ман Сити Менди получил повреждение

Украинец получит шанс вернуться в основной состав

  • 20.01.2020 15:57
  • 1202 просмотра
  • 0 комментариев
Конкурент Зинченко в Ман Сити Менди получил повреждение
© mancity.com

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что левый защитник Бенжамен Менди получил повреждение и пропустит ближайший матч АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

«У нас все здоровы, кроме Стоунза и Менди. У Стоунза трудности после минувшего матча, а у Бенжамена есть определенные мышечные проблемы», - сказал Гвардиола.

Менди является конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника. Отметим, что игрок сборной Украины с 4-го января не попадает в заявку команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Manchester Evening News

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности