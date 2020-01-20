Конкурент Зинченко в Ман Сити Менди получил повреждение

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что левый защитник Бенжамен Менди получил повреждение и пропустит ближайший матч АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

«У нас все здоровы, кроме Стоунза и Менди. У Стоунза трудности после минувшего матча, а у Бенжамена есть определенные мышечные проблемы», - сказал Гвардиола.

Менди является конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника. Отметим, что игрок сборной Украины с 4-го января не попадает в заявку команды.