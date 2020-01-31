Арсенал подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко

Лондонский «Арсенал» подписал контракт с фланговым защитником «Саутгемптона» Седриком Соарешом.

28-летний португалец будет играть за «канониров» на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что Седрик присоединился к «Саутгемптону» в 2015 году, когда перешел из «Спортинга». Первую половину 2019 года провел в «Интере», но позже вернулся в Англию.

В текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Напомним, что 29 января «Арсенал» подписал Пабло Мари из «Фламенго».

Ранее сообщалось, что «канониры» планирует подписать Николая Матвиенко.