Арсенал подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко

Лондонский клуб усилился португальцем Седриком Соарешом

  • 31.01.2020 12:47
  • 1202 просмотра
  • 4 комментария
Арсенал подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко
© ФК Арсенал. Седрик Соареш

Лондонский «Арсенал» подписал контракт с фланговым защитником «Саутгемптона» Седриком Соарешом.

28-летний португалец будет играть за «канониров» на правах аренды до конца сезона.

Отметим, что Седрик присоединился к «Саутгемптону» в 2015 году, когда перешел из «Спортинга». Первую половину 2019 года провел в «Интере», но позже вернулся в Англию.

В текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Напомним, что 29 января «Арсенал» подписал Пабло Мари из «Фламенго».

Ранее сообщалось, что «канониры» планирует подписать Николая Матвиенко.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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Комментарии
    daqo29
      daqo29, 31.01.2020 13:08
    -1
    https://youtu.be/dw-g6aGAGWI - Крутяк. АПЛ. Тоттенхэм - Ман сити
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 13:06
    +1
    Что то лучшая селекция немного ушки поджимает.
    Опять же сугубо мое мнение.
    Англичане не дебилы.
    Пример Фреда.
    Уже заканчивается 2 сезон у человека и что???
    60 млн евро. И не играет.
    Не играет при 2-х тренерах.
    Репутация она такая.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 31.01.2020 13:06
    -2
    DKTheBest2, 31.01.2020 12:50
    За такую цену, как заломил Шахтер, его разве что Мариуполь потянет.
    Шахтер просто не хочет продавать Матвиенко, для чего и заломил цену
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 31.01.2020 12:50
    0
    За такую цену, как заломил Шахтер, его разве что Мариуполь потянет.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 13:06
    +1
    Что то лучшая селекция немного ушки поджимает.
    Опять же сугубо мое мнение.
    Англичане не дебилы.
    Пример Фреда.
    Уже заканчивается 2 сезон у человека и что???
    60 млн евро. И не играет.
    Не играет при 2-х тренерах.
    Репутация она такая.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 31.01.2020 12:50
    0
    За такую цену, как заломил Шахтер, его разве что Мариуполь потянет.
    Ссылка
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