Арсенал подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко

Лондонский «Арсенал» подписал контракт с фланговым защитником «Саутгемптона» Седриком Соарешом.
28-летний португалец будет играть за «канониров» на правах аренды до конца сезона.
Отметим, что Седрик присоединился к «Саутгемптону» в 2015 году, когда перешел из «Спортинга». Первую половину 2019 года провел в «Интере», но позже вернулся в Англию.
В текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Напомним, что 29 января «Арсенал» подписал Пабло Мари из «Фламенго».
Ранее сообщалось, что «канониры» планирует подписать Николая Матвиенко.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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Опять же сугубо мое мнение.
Англичане не дебилы.
Пример Фреда.
Уже заканчивается 2 сезон у человека и что???
60 млн евро. И не играет.
Не играет при 2-х тренерах.
Репутация она такая.
Опять же сугубо мое мнение.
Англичане не дебилы.
Пример Фреда.
Уже заканчивается 2 сезон у человека и что???
60 млн евро. И не играет.
Не играет при 2-х тренерах.
Репутация она такая.
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