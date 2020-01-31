ОФИЦИАЛЬНО: Ньюкасл арендовал Роуза до конца сезона

«Ньюкасл Юнайтед» арендовал защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза до конца нынешнего сезона.
В новой команде 29-летний англичанин будет выступать под 28-м номером. Об остальных деталях сделки не сообщается.
Отметим, что в этом сезоне Дэнни Роуз принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заплатит за аренду футболиста более 2 млн евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ньюкасл
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.