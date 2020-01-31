ОФИЦИАЛЬНО: Ньюкасл арендовал Роуза до конца сезона

«Ньюкасл Юнайтед» арендовал защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза до конца нынешнего сезона.

В новой команде 29-летний англичанин будет выступать под 28-м номером. Об остальных деталях сделки не сообщается.

Отметим, что в этом сезоне Дэнни Роуз принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заплатит за аренду футболиста более 2 млн евро.