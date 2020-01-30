Ньюкасл арендует Роуза до конца сезона

«Ньюкасл» договорился с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» об аренде защитника Дэнни Роуза. Английский защитник перейдет в клуб до конца текущего сезона, «Ньюкасл» заплатит за аренду футболиста более 2 млн евро.
По данным источника, Роуз намерен попасть в состав сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы, поэтому согласился перейти в «Ньюкасл».
Отметим, что в этом сезоне Дэнни Роуз принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что у Моуриньо возник конфликт с Дэнни Роузом.
Источник — The Telegraph
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